Thiago Maia explica brincadeira sobre faltas no Flamengo e faz apelo

Depois de sua entrevista para o Zico ganhar uma significativa repercussão, Thiago Maia foi ao Instagram desabafar e explicar que a fala dele sobre jogadores mais experientes não deixarem ele bater no Flamengo não passou de uma brincadeira. E, além de explicar o "tom", fez um apelo para findar as polêmicas "em cima" do clube: "pelo amor de Deus". - Gente, na minha entrevista com o Zico, em uma das partes que mais rimos foi a das faltas. Eu falei isso em tom de brincadeira, porque no Santos era assim também. Não é que os caras não deixam, eu falei que vejo eles batendo falta e sei que posso bater, mas eu não peço, porque eu respeito. Eu sei que tem caras mais qualificados, com mais tempo de clube, e eu tenho que respeitar - falou o camisa 33, completando: