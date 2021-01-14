Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Thiago Maia elogia DM do Flamengo e brinca sobre cobranças de falta: 'Eu gosto, mas não deixam'
futebol

Thiago Maia elogia DM do Flamengo e brinca sobre cobranças de falta: 'Eu gosto, mas não deixam'

Em entrevista a Zico, o volante também comentou sobre o estilo de jogo com o Mister e elogiou a forma de trabalho de Rogério Ceni...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 12:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2021 às 12:21
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após sofrer grave lesão ligamentar no joelho esquerdo e passar por uma cirurgia no local, Thiago Maia está em fase de recuperação no Flamengo. Em entrevista a Zico, maior ídolo da história rubro-negra, o volante comentou sobre o processo e elogiou o trabalho do departamento médico do Rubro-Negro.
+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem pintar no Brasil em 2021- Eu não tenho nada a reclamar do DM. Desde a lesão e a operação, os caras têm sido 100% atenciosos comigo. Quando eu não podia sair do quarto, eles vinham todos os dias aqui, tanto o doutor Fernando, quanto o doutor Tannure. Eles me ligavam, mandavam mensagens. E até hoje tem sido assim. Eu já corria muito pelo Flamengo, e quando eu voltar vou correr mais ainda. Eles me abraçaram de uma forma que outros clubes não fariam.
Um dos temas tratados no bate-papo foi a capacidade do volante bater bem na bola. Perguntado sobre cobranças de falta, Thiago Maia admitiu que gosta e treina, mas prefere não entrar na concorrência durante os jogos. Vale lembrar que o time não faz um gol desta forma desde junho de 2018.
- Eu gosto de cobrar falta, mas não deixam. No treinamento, muitos vão bater falta e eu penso que, se treinar, eu posso bater. Mas quando chega na hora do jogo, eu não chego nem perto da bola, então, eu deixo para os caras mesmo.
- Agora que o "Maestro" (Zico) deu a dica, eu vou começar a fazer. Se os caras vierem brigar comigo, eu vou dizer: "Vai falar com o homem lá, que foi ele que pediu" - completou o volante, em bom humor.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Veja a tabela completa do Brasileirão
Thiago Maia também falou sobre o estilo de jogo dele no Flamengo. Conhecido por subir ao ataque e marcar gols na época do Santos, o atleta passou a jogar mais recuado como primeiro volante e ainda não marcou com a camisa rubro-negra. Segundo ele, essa nova função foi um pedido de Jorge Jesus no início do ano.
- Essa questão de não subir muito foi mais com o Mister. Assim que eu cheguei, eu joguei um jogo e subi para o ataque. Ele me chamou e disse: "Meu primeiro volante não sobe. Estás a brincar comigo?". Aí acabei acostumando a ficar mais protegendo a defesa. Com a chegada do Dome, eu consegui me soltar um pouco mais, e com o Rogério, mais ainda.
+ COLUNA DE VÍDEO: L! analisa motivos para a má fase do Flamengo
Por fim, o volante também comentou sobre o trabalho de Rogério Ceni. Devido ao péssimo aproveitamento, o técnico sofre pressão da torcida, mas Thiago Maia mostrou confiança que o cenário vai mudar e os bons resultados vão voltar a aparecer.
- Tenho certeza que com o Rogério as coisas vão caminhar. É um cara que estudou bastante e inteligente. Ele nunca repete um treino, sempre procura coisas diferentes. Lógico, com o objetivo das coisas darem certo no jogo. Ele faz questão de ir no DM conversar comigo, me perguntando como eu estou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados