Thiago Maia e Gabriel Barbosa iniciam tratamento no CT do Flamengo

Sem dar maiores detalhes sobre as condições de Thiago Maia e Gabriel Barbosa, o Flamengo confirmou as más notícias que já se esperavam deste a noite de sábado. A dupla se apresentou no Ninho do Urubu neste domingo, e, após avaliação do departamento médico, iniciou os respectivos tratamentos. Assim, os dois seguem como dúvidas para o jogo de quarta-feira, contra o São Paulo no Morumbi, que vale uma vaga na semifinal na Copa do Brasil.