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Thiago Maia compartilha o início da fisioterapia no CT do Flamengo: 'Feliz pela evolução'

Volante rubro-negro, emprestado pelo Lille, rompeu os ligamentos do joelho no jogo contra o Atlético-GO, dia 14 de novembro...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 15:13

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 15:13

Crédito: Reprodução / Instagram
Fora de combate desde novembro, Thiago Maia já deu início à fisioterapia no Ninho do Urubu. Neste domingo, o volante do Flamengo, que passou uma cirurgia no joelho esquerdo, compartilhou imagens da recuperação em trabalhos na piscina em suas redes sociais. A legenda foi a seguinte:
- Feliz pela evolução - escreveu o camisa 33. Emprestado ao Fla até meados de 2021, Thiago Maia rompeu os ligamentos do joelho no jogo diante do Atlético-GO, dia 14 de novembro. A cirurgia não foi realizada antes de o Lille, detentor dos direitos econômicos do atleta, pedir uma avaliação de um médico ligado ao clube francês, o que adiou um pouco o procedimento. A compra definitiva de Thiago Maia está nos planos da diretoria do Flamengo. A previsão de oito meses, conservadora, faz com que o retorno do atleta aos jogos antes do término de seu empréstimo, no meio de 2021, seja improvável. Contudo, de acordo com a evolução do jogador e das avaliações do DM do Fla, o período de inatividade pode ser diminuído. O volante tem 23 anos de idade.

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