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  • Thiago Maia celebra volta aos jogos do Flamengo: 'Achei que meu sonho tinha ido embora. Pensei em desistir'
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Thiago Maia celebra volta aos jogos do Flamengo: 'Achei que meu sonho tinha ido embora. Pensei em desistir'

Após recuperação de lesão no joelho esquerdo, Thiago Maia está relacionado para a partida entre Flamengo e Fortaleza, nesta quarta-feira, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 11:45

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 11:45

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Foram mais de seis meses de espera e muito trabalho no Ninho do Urubu, mas a volta de Thiago Maia chegou. Nesta quarta-feira, o volante está à disposição de Rogério Ceni para o jogo entre Flamengo e Fortaleza. Nas redes sociais, o camisa 33 divulgou um vídeo celebrando o momento e relembrando os difíceis dias que passou após a lesão e cirurgia no joelho esquerdo, no fim de 2020.
- Quando me lesionei, achei que meu sonho tinha ido embora. Pensei em desistir. Não foi fácil, mas superei - diz Thiago Maia em trecho do vídeo. Veja!

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