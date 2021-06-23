Thiago Maia celebra volta aos jogos do Flamengo: 'Achei que meu sonho tinha ido embora. Pensei em desistir'

Foram mais de seis meses de espera e muito trabalho no Ninho do Urubu, mas a volta de Thiago Maia chegou. Nesta quarta-feira, o volante está à disposição de Rogério Ceni para o jogo entre Flamengo e Fortaleza. Nas redes sociais, o camisa 33 divulgou um vídeo celebrando o momento e relembrando os difíceis dias que passou após a lesão e cirurgia no joelho esquerdo, no fim de 2020.