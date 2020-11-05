Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Thiago Maia celebra classificação do Flamengo, mas lamenta gol anulado

Meia, em sua primeira temporada pelo Rubro-Negro, está atrás do primeiro gol no clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2020 às 00:06

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 00:06

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A classificação para as quartas de final da Copa do Brasil foi conquistada e Thiago Maia, um dos destaques do Flamengo diante do Athletico, nesta quarta, deixou o Maracanã satisfeito, mas com um gostinho de "quero mais". Afinal, o meia chegou a marcar um lindo gol na etapa final - o seu primeiro pelo clube. Contudo, a posição de impedimento de Isla foi marcada com o auxílio do VAR, frustrando o camisa 33 do Rubro-Negro, que havia comemorado muito.
- O importante é a classificação. Com o primeiro gol, EU iria ficar muito mais feliz, mas o importante foi sair classificado - comentou o atleta ao "Sportv".
A definição do adversário do Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil será na sexta-feira, em sorteio realizado pela CBF. No Campeonato Brasileiro, o time de Dome Torrent enfrenta o Atlético-MG no domingo, em Belo Horizonte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26
Imagem de destaque
Relator de CPI pede indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonet

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados