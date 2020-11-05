Thiago Maia celebra classificação do Flamengo, mas lamenta gol anulado

A classificação para as quartas de final da Copa do Brasil foi conquistada e Thiago Maia, um dos destaques do Flamengo diante do Athletico, nesta quarta, deixou o Maracanã satisfeito, mas com um gostinho de "quero mais". Afinal, o meia chegou a marcar um lindo gol na etapa final - o seu primeiro pelo clube. Contudo, a posição de impedimento de Isla foi marcada com o auxílio do VAR, frustrando o camisa 33 do Rubro-Negro, que havia comemorado muito.
- O importante é a classificação. Com o primeiro gol, EU iria ficar muito mais feliz, mas o importante foi sair classificado - comentou o atleta ao "Sportv".
A definição do adversário do Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil será na sexta-feira, em sorteio realizado pela CBF. No Campeonato Brasileiro, o time de Dome Torrent enfrenta o Atlético-MG no domingo, em Belo Horizonte.