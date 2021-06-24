Thiago Maia? Arão? Diego? Veja o que Rogério Ceni pensa sobre o sucessor de Gerson no Flamengo

Crédito: Alecandre Vidal/Flamengo

A partir desta quinta-feira, dia seguinte à vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, Gerson é oficialmente página virada no Flamengo. Lamentada por torcedores e companheiros, a saída do Coringa marca o fim de uma passagem vencedora no Rubro-Negro e abre um questionamento na cabeça de Rogério Ceni: quem irá assumir a função tão bem desempenhada por ele nos últimos dois anos?

+ ATUAÇÕES: Gerson fica no quase na despedida e Bruno Henrique comanda vitória do FlamengoSem dúvidas, substituir Gerson não é uma missão fácil. Peça-chave da equipe multicampeã do Flamengo, o atleta se estabeleceu como o melhor meio-campista do futebol brasileiro e ganhou destaque pela qualidade tanto na parte defensiva quanto ofensiva. Na coletiva após a partida no Maracanã, Ceni não poupou elogios ao camisa 8 e indicou a procura de uma solução para repor a sua ausência.

- É um jogador diferenciado, uma pessoa muito querida por todos, vide as homenagens que o clube fez, atletas, torcedores... É um cara nota 10, fácil de lidar no dia a dia, talentosíssimo. Vai pesar muito, porque além dos quatro jogadores com a seleção temos a saída de Gerson. Vamos ter que buscar uma solução de maneira parecida para minimizar essa ausência significativa.

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- Conto muito com o Thiago. É um jogador que eu tenho como opção para usar nesta posição ou na função que o Gerson nos deixa hoje. Acredito muito nele, mas as pessoas têm que ter um pouco de calma, porque a lesão não foi simples. Ele ainda tem que pegar esse ritmo de jogo.

Outro tema presente na coletiva de imprensa de Rogério Ceni foi a possibilidade de Willian Arão retornar ao meio-campo. Sobre o assunto, o treinador fez questão de elogiá-lo como zagueiro, mas não descartou voltar a escalá-lo como volante. Neste caso, no entanto, a função de Gerson passaria a ser exercida por Diego.

Enquanto reforços não chegam, Rogério Ceni ainda tem outras opções caseiras para escalar na vaga de Gerson. A mais natural delas - que não demandaria tantas mudanças estruturais na equipe - é a entrada de João Gomes. O jovem, inclusive, já teve a missão de substituir o Coringa em algumas oportunidades no início desta temporada.

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