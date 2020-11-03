Thiago Larghi garante: ‘Abel Ferreira está preparado para o Palmeiras’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Citado por Abel Ferreira entre os treinadores consultados por ele antes de aceitar a proposta do Palmeiras, Thiago Larghi passou cerca de 15 dias em estágio ao lado do português, quando o atual treinador do Verdão ainda estava à frente do Braga.

Em bate-papo exclusivo com o LANCE!/NOSSO PALESTRA , o comandante brasileiro detalhou como foi o período que esteve em Portugal e deixou claro que Abel está pronto para assumir o Palmeiras.

- Tivemos um convívio legal e pude ver ele realizando seus trabalhos de forma muito concisa, ao lado da sua comissão técnica. Os seus trabalhos também são muito integrados e em sequência, no que diz respeito ao que é preparação física, técnica e tática. Nos momentos que nós tivemos para conversar, foi uma troca muito rica, uma vez que ele, apesar de jovem, é um profissional muito estudioso e comprometido com o que faz. Ele é um técnico muito inteligente e vem preparado para realizar um bom trabalho - contou Larghi, destacando os motivos que o fazem acreditar nesse sucesso.- O Palmeiras tem uma grande estrutura, uma gestão de profissionais competente, um grupo de jogadores de muita qualidade, que vem sendo bem trabalhado pelo Andrey Lopes. Então, é um clube que o oferece condições para realizar um bom trabalho - completou.

Além disso, Thiago destacou o apoio da torcida como fator fundamental para o desenvolvimento pleno do trabalho de Abel Ferreira.

- É difícil mensurar, pois teremos todo um período de adaptação do Abel ao Brasil e, além disso, dos jogadores ao seu método. O apoio da torcida, que é imensa, também será muito importante. A questão é continuidade. Certamente, se ele tiver isso, vai conseguir implementar um bom trabalho - pontuou.

Ainda insistindo na necessidade da continuidade, Larghi explicitou que Abel deve conseguir executar suas ideias no Verdão.

- Quanto ao estilo de jogo, a gente só vai conseguir saber quando ele, de fato, conhecer o grupo de jogadores. E aí, dentro dos conceitos que ele tem, vai trazer para o clube suas ideias. Com o devido tempo, ele vai conseguir executar seu plano de jogo.

Por fim, Thiago Larghi falou a respeito da visão que o treinador português tem do Brasil.