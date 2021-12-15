Thiago Gonçalves, do sub-20, projeta Copa São Paulo de Futebol Júnior do Fluminense: 'Sair de lá com o troféu'

A próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior se aproxima, e as equipes já conheceram seus adversários da primeira fase do campeonato. O Fluminense foi sorteado para o Grupo 6 e irá enfrentar o Matonense-SP, o Fast Clube-AM e o Jacuipense-BA. Thiago Gonçalves, goleiro dos Moleques de Xerém, comentou sobre a expectativa de participar pela segunda vez do torneio, agora com a camisa do Tricolor. - A Copa São Paulo é uma competição de muita grandeza. Todos os atletas querem jogar e eu estou tendo o privilégio de jogar a minha segunda. Minha cabeça está focada em desempenhar sempre o meu máximo, e com certeza defendendo um clube do tamanho do Fluminense, temos que sempre que dar um algo a mais dentro de campo. Acredito que numa competição desse tamanho não exista jogo fácil, todos os clubes que estão lá, estão por méritos. Vamos entrar focados em todos os jogos, querendo vencer, pois quem defende o escudo do Fluminense sempre tem que entrar com essa mentalidade - contou Thiago.
Thiago, que chegou ao Fluminense no final de 2020, projetou a participação do time na Copinha. Em sua primeira participação, pelo Tubarão-SC, o goleiro foi um dos destaques do time catarinense. O jogador assinou com o Tricolor até o fim de 2023.
- Nosso objetivo é único: sermos campeões. O Fluminense é o segundo maior campeão da competição, e há algum tempo não vence a Copinha. Como eu disse antes, vamos entrar focados, fortes e unidos para sair de lá no dia 25 de janeiro com o troféu, e dar para torcida tricolor mais um título - disse.Em 2021, Thiago atuou em todas as 36 partidas do Fluminense sub-20, tendo conquistado também o título do Campeonato Carioca da categoria, algo que não acontecia já há oito anos. Ao todo, foram 3230 minutos dentro de campo.