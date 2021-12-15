Thiago Gonçalves, do sub-20, projeta Copa São Paulo de Futebol Júnior do Fluminense: 'Sair de lá com o troféu'

A próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior se aproxima, e as equipes já conheceram seus adversários da primeira fase do campeonato. O Fluminense foi sorteado para o Grupo 6 e irá enfrentar o Matonense-SP, o Fast Clube-AM e o Jacuipense-BA. Thiago Gonçalves, goleiro dos Moleques de Xerém, comentou sobre a expectativa de participar pela segunda vez do torneio, agora com a camisa do Tricolor. - A Copa São Paulo é uma competição de muita grandeza. Todos os atletas querem jogar e eu estou tendo o privilégio de jogar a minha segunda. Minha cabeça está focada em desempenhar sempre o meu máximo, e com certeza defendendo um clube do tamanho do Fluminense, temos que sempre que dar um algo a mais dentro de campo. Acredito que numa competição desse tamanho não exista jogo fácil, todos os clubes que estão lá, estão por méritos. Vamos entrar focados em todos os jogos, querendo vencer, pois quem defende o escudo do Fluminense sempre tem que entrar com essa mentalidade - contou Thiago.