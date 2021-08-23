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Thiago Galhardo viaja para a Espanha nesta segunda-feira para se apresentar ao Celta de Vigo

Atacante de 32 anos será comandado por Eduardo Coudet mais uma vez, em um empréstimo de um ano. Espanhóis terão opção de compra ao término do vínculo...
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Publicado em 

23 ago 2021 às 14:45

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 14:45

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
Thiago Galhardo está de saída do Internacional. Após perder espaço no Colorado, o jogador de 32 anos acertou com o Celta de Vigo, da Espanha, e viaja ainda nesta segunda-feira para se apresentar ao clube da Galícia. A informação foi publicada pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!.
+ Veja a tabela e os jogos da La LigaO atacante, que ficou de fora do empate do Inter com o Santos no último domingo, está no Rio de Janeiro, de onde embarcará para a Espanha. O clube gaúcho receberá 500 mil euros pelo empréstimo de um ano (R$ 3,1 milhões) e os espanhóis terão a opção de compra ao término do vínculo. No Velho Continente, ele passará por exames médicos antes de ser anunciado.
No Celta de Vigo, Galhardo reencontrará o treinador Eduardo Coudet, ex-técnico do Internacional, com quem viveu sua melhor fase no Colorado, chegando até a Seleção Brasileira. 'El Chacho' foi contratado pela equipe do Beira-Rio no fim de 2019, mas pediu demissão em novembro de 2020 para se transferir ao time espanhol.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
Thiago Galhardo chegou ao Internacional no início de 2020, após fazer grande temporada pelo Ceará no ano anterior. O atacante foi um dos grandes nomes da equipe colorada na campanha do vice-campeonato brasileiro na última temporada, e deixa o clube com 82 partidas disputadas e 34 gols marcados.

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