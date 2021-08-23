Thiago Galhardo viaja para a Espanha nesta segunda-feira para se apresentar ao Celta de Vigo

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

Thiago Galhardo está de saída do Internacional. Após perder espaço no Colorado, o jogador de 32 anos acertou com o Celta de Vigo, da Espanha, e viaja ainda nesta segunda-feira para se apresentar ao clube da Galícia. A informação foi publicada pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!.

+ Veja a tabela e os jogos da La LigaO atacante, que ficou de fora do empate do Inter com o Santos no último domingo, está no Rio de Janeiro, de onde embarcará para a Espanha. O clube gaúcho receberá 500 mil euros pelo empréstimo de um ano (R$ 3,1 milhões) e os espanhóis terão a opção de compra ao término do vínculo. No Velho Continente, ele passará por exames médicos antes de ser anunciado.

No Celta de Vigo, Galhardo reencontrará o treinador Eduardo Coudet, ex-técnico do Internacional, com quem viveu sua melhor fase no Colorado, chegando até a Seleção Brasileira. 'El Chacho' foi contratado pela equipe do Beira-Rio no fim de 2019, mas pediu demissão em novembro de 2020 para se transferir ao time espanhol.

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