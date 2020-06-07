Thiago Galhardo será apresentador em live beneficente

O domingo será especial para o torcedor do Internacional. Se na TV ele vai relembrar a final do Mundial de Clubes da FIFA de 2006, no começo da tarde o Colorado terá a chance de acompanhar a live beneficente do meia Thiago Galhardo no Youtube.E MAIS:Vasco chega a acordo em relação à dívida que tinha com BiosanearMarquinhos provoca rival ao desejar volta rápida do futebol: 'quero ver o Cruzeiro na Série B'Em entrevista, Loco Abreu rasga elogios para ex-treinadorRodízio no retorno pode esquentar briga no meio-campo do CorinthiansNo evento que começa a partir das 13h (Horário de Brasília), o meia-atacante vai contar com as atrações dos grupos de pagode Sorriso Maroto e Atitude 67.