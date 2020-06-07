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futebol

Thiago Galhardo será apresentador em live beneficente

Destaque do Colorado em campo, o meia-atacante vai se arriscar na apresentação deste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2020 às 00:51

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 00:51

Crédito: Divulgação/Internacional
O domingo será especial para o torcedor do Internacional. Se na TV ele vai relembrar a final do Mundial de Clubes da FIFA de 2006, no começo da tarde o Colorado terá a chance de acompanhar a live beneficente do meia Thiago Galhardo no Youtube.E MAIS:Vasco chega a acordo em relação à dívida que tinha com BiosanearMarquinhos provoca rival ao desejar volta rápida do futebol: 'quero ver o Cruzeiro na Série B'Em entrevista, Loco Abreu rasga elogios para ex-treinadorRodízio no retorno pode esquentar briga no meio-campo do CorinthiansNo evento que começa a partir das 13h (Horário de Brasília), o meia-atacante vai contar com as atrações dos grupos de pagode Sorriso Maroto e Atitude 67.
‘O objetivo é arrecadar o maior número de alimentos possíveis para doar não somente para nossa classe de atletas do interior, assim como outras instituições de Porto Alegre. Espero o apoio e a ajuda de toda torcida colorada’, destacou Thiago Galhardo.
Assim como as outras livres que foram realizadas desde o início da quarentena, o objetivo de Galhardo é arrecadar alimentos para as famílias afetadas pela pandemia da COVID-19. E MAIS:

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