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futebol

Thiago Galhardo pode desfalcar o Internacional

Meia-atacante não foi liberado pelo departamento médico para os treinos e corre o risco de ficar de fora...
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Publicado em 

18 jul 2020 às 17:29

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 17:29

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Na próxima quarta-feira, o Internacional volta a campo na retomada do Gauchão e o seu adversário é o Grêmio, em jogo que será disputado no estádio Centenário, na cidade de Caxias do Sul.Com pouco mais de quatro dias para o confronto, o técnico Eduardo Coudet pode sofrer com um desfalque importante. Trata-se de Thiago Galhardo, que tem um incômodo muscular e a sua presença é incerta.
De acordo com o portal Correio do Povo, o atleta ainda não foi liberado pelo departamento médico e tudo indica que ele fica de fora do terceiro Gre-Nal da temporada.
Substituto
Caso Galhardo seja ausência, Coudet pode apostar as fichas em D’Alessandro, que mostrou o seu valor nos primeiros meses da temporada e em agradado a comissão técnica.

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