Thiago Galhardo pode desfalcar o Internacional

Na próxima quarta-feira, o Internacional volta a campo na retomada do Gauchão e o seu adversário é o Grêmio, em jogo que será disputado no estádio Centenário, na cidade de Caxias do Sul.Com pouco mais de quatro dias para o confronto, o técnico Eduardo Coudet pode sofrer com um desfalque importante. Trata-se de Thiago Galhardo, que tem um incômodo muscular e a sua presença é incerta.