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futebol

Thiago Galhardo afirma que tem o desejo de se aposentar aos 36 anos

Avante que tem atualmente 31 anos de idade vive grande fase com a camisa do Internacional assumindo a artilharia após lesão de Guerrero...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 15:19

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 15:19
Crédito: Divulgação/Internacional
Não se pode dizer que o atacante Thiago Galhardo, do Internacional, sofra com algum problema relacionado a falta de foco. Seja pensando na fase goleadora de 2020 ou até mesmo pensando em objetivos de longo prazo como, por exemplo, a sua aposentadoria.
Em entrevista dada ao programa 'Esporte Espetacular', da 'Globo', o artilheiro do Colorado na temporada com 13 tentos em 27 participações (três a mais do que Guerrero, nome que será desfalque pelo restante do ano) garante que tem em mente atuar até completa 36 anos de idade.
Além dessa meta fixa, o jogador quer se manter estudando após pendurar as chuteiras, algo que já exerce através do ensino à distância onde cursa a faculdade de Educação Física.
Até lá, o jogador agregou que tem como um de seus principais trunfos a organização, seja para tratar de elementos pessoas como as finanças ou até mesmo no estabelecimento dos objetivos dentro das quatro linhas. Ponto esse onde, caso marque pelo menos 20 gols até o fim da temporada, individualmente ele irá considerar a temporada no Inter como perfeita.

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