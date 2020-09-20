Thiago Galhardo afirma que tem o desejo de se aposentar aos 36 anos

Crédito: Divulgação/Internacional

Não se pode dizer que o atacante Thiago Galhardo, do Internacional, sofra com algum problema relacionado a falta de foco. Seja pensando na fase goleadora de 2020 ou até mesmo pensando em objetivos de longo prazo como, por exemplo, a sua aposentadoria.

Em entrevista dada ao programa 'Esporte Espetacular', da 'Globo', o artilheiro do Colorado na temporada com 13 tentos em 27 participações (três a mais do que Guerrero, nome que será desfalque pelo restante do ano) garante que tem em mente atuar até completa 36 anos de idade.

Além dessa meta fixa, o jogador quer se manter estudando após pendurar as chuteiras, algo que já exerce através do ensino à distância onde cursa a faculdade de Educação Física.