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futebol

Thiago Alcântara tem sinal verde para assinar com o Liverpool

Meio-campista brasileiro, de 29 anos, tem o aval do técnico do Bayern de Munique, Hansi Flick, para assinar pelos Reds. Porém, ingleses terão que pagar quase 30 milhões de euros...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 09:33

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 09:33

Crédito: Novela entre Liverpool e Thiago Alcântara continua, mas pode ter um final feliz para ambas as partes nos próximos dias (AFP
A novela sobre o futuro do brasileiro Thiago Alcântara continua. Dessa vez, o técnico do Bayern de Munique Hansi Flick, disse que o meio-campista tem sinal verde para assinar com o campeão da Premier League, o Liverpool. No entanto, os Reds terão que pagar 27 milhões de libras, quase 30 milhões de euros, que a equipe bávara está pedindo pelo jogador.
Durante os últimos meses, Liverpool e Thiago seguem negociando e parece que a assinatura do novo contrato deve acontecer nos próximos dias. Ele tem contrato até junho de 2021, e o Bayern pretende negociar o jogador para não perdê-lo de graça para outro rival em janeiro do ano que vem. Com isso, o CEO do clube, Rummenigge, afirmou que o meio-campista pretende deixar a equipe bávara.Além do dos Reds, Manchester United, PSG e Juventus também monitoram a situação do meio-campista, porém em virtude dos valores pedidos pelo Bayern, da atual crise devido à pandemia global de Covid-19, os clubes preferem ter cautela em suas negociações.
Formado nas divisões de base do Barcelona, o brasileiro naturalizado espanhol se transferiu ao Bayern de Munique em 2013. Na equipe bávara, ele participou das conquistas de sete Campeonatos Alemães, três Copas da Alemanha e um Mundial de Clubes da Fifa. Ao todo, foram 231 partidas com 31 gols e 37 assistências com a camisa dos bávaros.

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