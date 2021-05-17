The Strongest x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Depois de vencer os dois últimos jogos, um deles contra o Boca Juniors, o Santos encara o The Strongest nesta terça-feira, na altitude de La Paz, na Bolívia, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Peixe ocupa a vice-liderança do grupo, com seis pontos, e precisa de um bom resultado para seguir na luta pela classificação para as oitavas de final da competição.Fernando Diniz cumpre suspensãoO Santos não terá o técnico Fernando Diniz no banco de reservas nesta terça. O treinador foi expulso diante do Boca Juniors na última terça-feira e terá de cumprir suspensão automática.
O Peixe também não poderá contar com o atacante Marinho, que ainda não está 100% após sofreu uma lesão de grau 1 na coxa esquerda. Já o volante Alison está recuperado e deve voltar ao time na vaga de Vinícius Balieiro.
FICHA TÉCNICATHE STRONGEST X SANTOS
Data e hora: 18 de maio de 2021, às 19h15Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)Árbitro: Diego Haro (PER)Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sánchez (PER)
THE STRONGESTD. Vaca; Torres, Castillo, Martinelli, Mateos e Sagredo; Gomez, Ramiro Vaca e Wayar; Reinoso e Willie. Técnico: Gustavo Florentín
SANTOSJoão Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Ângelo, Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Fernando DinizDesfalques: Marinho, Carlos Sánchez, Raniel, Jobson e Sandry (lesionados)