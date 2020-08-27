Thaisinha reestreia no Santos com gol e vitória pelo Brasileirão: 'Pé direito'

De volta ao Santos depois de 10 anos, sendo cinco atuando pelo futebol sul-coreano, a meia Thaisinha estreou marcando o quarto gol das Sereias da Vila na goleada por 5 a 0 sobre o Audax pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A jogadora da Seleção Brasileira destacou o carinho que tem pelo clube e viu como positivo o início da sua nova história com a camisa alvinegra.

– Foi e sempre será especial vestir esse manto sagrado. Fiquei sete anos fora do Brasil e poder voltar ao Santos marcando gol é sem palavras. Porém, não posso deixar de ressaltar essa importante vitória da equipe. Estou muito feliz com o gol, o resultado e espero continuar nessa pegada nos próximos jogos – disse.