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futebol

Thaisinha reestreia no Santos com gol e vitória pelo Brasileirão: 'Pé direito'

Dez anos depois da sua última passagem, a atacante celebrou novo começo pelas Sereias: 'Sem palavras'...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 16:41

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 16:41
De volta ao Santos depois de 10 anos, sendo cinco atuando pelo futebol sul-coreano, a meia Thaisinha estreou marcando o quarto gol das Sereias da Vila na goleada por 5 a 0 sobre o Audax pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A jogadora da Seleção Brasileira destacou o carinho que tem pelo clube e viu como positivo o início da sua nova história com a camisa alvinegra.
– Foi e sempre será especial vestir esse manto sagrado. Fiquei sete anos fora do Brasil e poder voltar ao Santos marcando gol é sem palavras. Porém, não posso deixar de ressaltar essa importante vitória da equipe. Estou muito feliz com o gol, o resultado e espero continuar nessa pegada nos próximos jogos – disse.
– Acredito que foi muito importante voltar com o pé direito. Sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar com a equipe do Audax – completou.

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