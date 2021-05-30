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futebol

Thaciano elogia atuação do Bahia contra o Santos

Volante foi importante no triunfo do Esquadrão na abertura do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 23:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 23:03
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
O Bahia iniciou o Campeonato Brasileiro com o pé no acelerador. Diante do Santos, o Tricolor venceu por 3 a 0 e apresentou um bom futebol.
Autor de um dos gols, o volante Thaciano elogiou seus companheiros pela atuação e começa a focar para os próximos compromissos.
‘Sabíamos da dificuldade que seria o jogo. O Dado passou para nós, sabíamos como a equipe do Santos é. Tivemos um jogo mais forte no início do primeiro tempo. No início do segundo tempo fui feliz nas duas finalizações. Agora é sequência porque quarta-feira já tem mais uma batalha’, disse o meio-campista.
Na próxima rodada do Brasileirão, o Bahia mede forças com o Bragantino, no interior de São Paulo.
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