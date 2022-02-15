Textor vê Botafogo com condição de contratar jogadores de nível mundial: 'Cavani é um dos meus favoritos'

Sonhar não é limite para John Textor. O norte-americano, que está prestes a comprar 90% da SAF do Botafogo, mira até mesmo jogadores de renome internacional para o Alvinegro em um futuro próximo. Ele tenta transformar a utopia em realidade, mas acredita que o Glorioso possa ser um destino de sucesso para atletas de nível mundial no retorno à América do Sul.+ Inspirado no Manchester City, John Textor quer que o Botafogo tenha 'identidade definida' em cinco anos

Em entrevista ao "Canal do TF", o empresário afirmou que não está preocupado com o limite de jogadores estrangeiros - no Brasil, uma equipe pode relacionar apenas cinco jogadores gringos por partida. Ele cita a importância de ter diferentes equipes nessa questão.

– Não estou preocupado com o limite. Você não traria um jogador estrangeiro a não ser que soubesse que ele é muito bom. Muitas das vezes esses jogadores têm salários altos por causa dos campeonatos que jogam, então esse limite não me preocupa. E é preciso ter em mente que podemos trazer estrangeiros para o time B, sub-20, sub-23 também. Se cinco é o meu limite no time principal está tudo bem, não me preocupo com isso - afirmou.

Textor falou em nomes. Marcelo, botafoguense assumido e sonho da torcida, é um jogador que arranca suspiros do executivo. Mas o nome que realmente que o faz sonhar é o de Edinson Cavani, atualmente no Manchester United-ING.

– Sobre jogador 'world class' (nível mundial, em tradução literal). Marcelo (Real Madrid)... Meu Deus, fantástico! Nós o amamos, certo? Um dos meus favoritos para voltar para a América do Sul um dia é Edinson Cavani. Sim, eu vou tentar esses porque eu acho que temos a habilidade. Se qualquer um desses jogadores realmente quiserem voltar nós temos mais ferramentas para recrutá-los do que outros (times) têm. Não é apenas o Botafogo, é o futebol. Temos como compensar pessoas não só como jogadores mas também como celebridades - explicou.