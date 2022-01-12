Textor projeta estruturação do Botafogo e lida com 'idolatria' da torcida alvinegra

O equilíbrio entre a euforia da torcida e dar ao Botafogo resultados esperados movem desafios do investidor John Textor. Além de reconhecer a necessidade de um aporte significativo para reestruturar o clube, ele expôs o quanto está ambientado ao calendário nacional ao dizer que o planejamento tem de ser feito com rapidez. - A janela não muda para ninguém, ela é agora. O Campeonato Estadual começa agora, a temporada começa amanhã, então estruturamos para que o dinheiro chegue ao clube logo. Para que possamos tomar decisões referentes aos jogadores, para que a transformação de um clube da segunda divisão para um clube de primeira divisão, e um clube de primeira divisão forte, aconteça agora. Isso não pode esperar pelo processo legal. Vamos ver, agora está nas mãos do pessoal do clube - declarou à Botafogo TV.

Na quinta-feira (13), o Conselho Deliberativo aprecia os termos do contrato. Posteriormente, os associados votarão a aprovação da SAF.

Textor não terá apenas de lidar com o anseio de se planejar para uma temporada repleta de compromissos. O investidor tenta assegurar a profissionalização do futebol alvinegro de forma a tornar a equipe competitiva em disputas de alto nível.

À medida que projeta a organização do clube, o investidor terá de lidar com a idolatria que passou a ter de torcedores. Muitos botafoguenses o recepcionaram no aeroporto.

- É esperança. Eu não ganhei nada. Nós não ganhamos nada juntos. O que vi aquele dia (sexta-feira) foi esperança. Foi muito surpreendente - disse à Botafogo TV.

Caberá ao Alvinegro ter cautela para tornar a migração para a SAF bons resultados.

- Eu acho que eles (torcedores) conhecem o processo. Eles sabem que esse momento no tempo, é um momento histórico pelo qual esse país está passando. E eu acho que a reação deles refletiu tudo isso. A esperança, a ambição. E se eu fui o foco disso por um dia, foi um dos dias mais especiais da minha vida, claro - declarou.