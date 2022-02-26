Textor admite que tentou trazer Everton para o Botafogo e reforçou: 'Há outros que podem marcar gols'

Na contagem regressiva para se tornar dono de 90% da SAF do Botafogo, o empresário John Textor revelou que tentou repatriar o atacante Everton. O investidor destacou em sua rede social.- Este é difícil. Benfica pode ter ficado mais longe dele há algumas semanas, mas não agora... Tentamos encontrar um preço justo, mas ele seguirá na Europa. Há muitos peixes no mar, peixes que podem marcar gols - garantiu.