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Textor admite que tentou trazer Everton para o Botafogo e reforçou: 'Há outros que podem marcar gols'

Investidor afirmou que buscou 'preço justo', mas negociação não foi adiante...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 14:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 14:25
Na contagem regressiva para se tornar dono de 90% da SAF do Botafogo, o empresário John Textor revelou que tentou repatriar o atacante Everton. O investidor destacou em sua rede social.- Este é difícil. Benfica pode ter ficado mais longe dele há algumas semanas, mas não agora... Tentamos encontrar um preço justo, mas ele seguirá na Europa. Há muitos peixes no mar, peixes que podem marcar gols - garantiu.
O "Cebolinha", que vive um grande momento no clube benfiquista, já esteve na mira do Flamengo anteriormente. De acordo com o jornal "A Bola", o clube português não aceitará negociar valores com os possíveis interessados pelo atacante.
Os primeiros reforços da "Era Textor" tendem a serem anunciados assim que tenham fim as questões burocráticas da compra da SAF Botafogo.
Crédito: 'Hámuitospeixesnomar,peixesquepodemmarcargols',disseTextorapósfrustraçãopeloCebolinha(Foto:Divulgação/SiteoficialdoBenfica

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