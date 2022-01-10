Testes, avaliações e primeiro contato com Paulo Sousa: elenco do Flamengo retorna ao Ninho nesta segunda-feira

Com grandes expectativas, a temporada do Flamengo, enfim, começará nesta segunda-feira. Às 8h, o elenco principal é aguardado no Ninho do Urubu para as primeiras atividades do ano. Diego Alves, Filipe Luís, Bruno Henrique & Cia terão o primeiro contato com Paulo Sousa e a nova comissão técnica do clube, além de passarem pelo protocolo contra a Covid-19, avaliações e testes físicos.A programação deste primeiro dia já teve o "dedo" do técnico Paulo Sousa e os profissionais integrantes de sua comissão técnica, que desembarcaram no Rio de Janeiro na sexta-feira e estiveram no Ninho do Urubu neste dia e no sábado.

PROTOCOLO CONTRA A COVID-19

O primeiro passo da pré-temporada será a bateria de testes para detectar se os jogadores estão infectados com Covid-19. Diante do aumento de casos no país devido à variante Ômicron, todos os atletas farão três exames: PCR, antígeno e sorologia. A coleta começará às 8h, horário marcado da reapresentação no CT.

Com a exceção de Gabigol, que antecipou o fim das férias, e o grupo de jovens que atuarão nas primeiras rodadas do Estadual, os demais nomes do elenco profissional terão o primeiro contato com o técnico Paulo Sousa e a comissão técnica nesta segunda. Os profissionais chegaram ao Rio na última sexta-feira. Alguns deles, como Thiago Maia, já conversaram com o técnico por telefone.

Além de Gabigol, o volante João Gomes e o lateral-esquerdo Ramon já estão treinando desde o dia 3 de janeiro. Rodrigo Caio, por sua vez, está internado e não se reapresentará no centro de treinamento do clube nesta segunda-feira (saiba mais clicando aqui). O restante é aguardado no CT - confira a lista abaixo.PROGRAMAÇÃO VISANDO DUELO COM O GALO?

O primeiro compromisso oficial do Flamengo na temporada será no dia 27 de janeiro, contra a Portuguesa, pela primeira rodada da Taça Guanabara. Se Maurício Souza comandará uma equipe alternativa nos primeiros jogos do Carioca, Paulo Sousa e o elenco principal trabalharão visando a Supercopa do Brasil, em 20 de fevereiro. Contra o Atlético-MG, o time buscará o Tri do torneio.

Depois da bateria de exames e o primeiro contato com o elenco, Paulo Sousa será oficialmente apresentado no Ninho do Urubu e, em entrevista coletiva marcada para às 13h, poderá falar sobre as primeiras impressões do clube, avaliação do elenco e as expectativas para o ano de 2022, entre outros tópicos.

Acompanhe a repercussão da entrevista em tempo real pelo site do LANCE!.Os atletas aguardados para se reapresentarem ao Flamengo nesta segunda*:​Goleiros: Diego Alves, César, Gabriel Batista e Hugo SouzaZagueiros: Gustavo Henrique, Léo Pereira e David LuizLaterais: Rodinei, Isla, Matheuzinho, Renê e Filipe LuísVolantes: Willian Arão, Piris da Motta, Andreas Pereira e Thiago MaiaMeias: Everton Ribeiro, Diego e ArrascaetaAtacantes: Vitinho, Bruno Henrique, Michael, Vitor Gabriel e Pedro

*João Gomes, Ramon e Gabigol já voltaram aos treinamentos na última semana. O zagueiro Rodrigo Caio está internado no Rio de Janeiro.