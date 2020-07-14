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futebol

Teste positivo de COVID-19 atrasa anúncio de Léo Natel no Corinthians

Atacante de 23 anos, ex-São Paulo, estava em isolamento por conta do vírus e já treinou nesta terça-feira. Contratação deve ser oficializada ainda nesta semana pelo Timão...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 15:48

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 15:48

Crédito: Divulgação/APOEL
Desde o dia 1º de julho sem contrato com o São Paulo, seu ex-clube, Léo Natel ainda não foi anunciado como novo reforço do Corinthians para esta temporada. Isso porque o jogador testou positivo para COVID-19 e precisou ficar alguns dias em isolamento até ser liberado pelo Departamento Médico corintiano. A informação foi divulgada pelo site GloboEsporte.com.O anúncio, no entanto, não deve demorar para acontecer. A expectativa é de que o atacante de 23 anos seja oficializado ainda nesta semana, já que nesta terça-feira ele já treinou e pode ser integrado ao elenco sem restrições.
- Fizemos exame sorológico no Léo Natel e ele apresentou o IgM positivo, então a gente manteve o jogador por dez dias afastado. Os anticorpos IgM não mostram quando começou a infecção, pode dar com sete ou dez dias, então a gente mantém dez dias afastado para sair totalmente o vírus. Mas agora ele já está liberado na parte médica - disse o Dr. Ivan Grava ao GloboEsporte.com.
Léo deve assinar um contrato de quatro anos de validade com o Corinthians, que ficará com 70% dos direitos econômicos, os outros 30% ficarão com o próprio jogador. Seu último jogo oficial foi em maio do ano passado, pelo APOEL, do Chipre, onde foi eleito o melhor atleta do campeonato nacional.
Quando retornou de empréstimo ao São Paulo, não teve espaço no elenco e não chegou a um acordo de renovação, treinando o restante do tempo de forma separada. Em janeiro deste ano, assinou um pré-contrato com o Timão, já que seu vínculo com o Tricolor terminaria no dia 30 de junho.
Agora, ao todo, 23 jogadores do elenco testaram positivo para COVID-19. O mais recente caso foi do volante Cantillo, que teve o resultado de seu exame divulgado nesta terça-feira e ficará em isolamento por cerca de duas semanas.

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