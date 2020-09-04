Teste de Diego Alves dá positivo para Covid-19, e goleiro é afastado

O Flamengo anunciou, na manhã desta sexta-feira, que o goleiro Diego Alves foi diagnosticado com coronavírus após novos testes realizados no CT Rubro-Negro. O clube ainda informou que o atleta foi afastado do grupo e seguirá em quarentena até o fim de sua recuperação. Além de Diego, o goleiro Cesar também contraiu a doença, na última semana. O Flamengo segue realizando exames e mantendo uma rotina protocolar com medidas de segurança contra a Covid-19. O atleta ficará 10 dias em casa e retornará ao CT para realizar novos exames.
Com o desfalque de Cesar e Diego Alves, Gabriel Batista - que atuou na goleada contra o Bahia, por 5 a 3, na última quarta-feira - e Hugo Souza são outras opções para o treinador Domènec Torrent. Vale lembrar que Diego já era dúvida no time principal por conta de uma lesão no ombro.
A última partida do arqueiro foi na vitória contra o Santos, no domingo, pelo Brasileirão. Com Cesar fora, Gabriel Batista recebeu a oportunidade e deve ser escalado com mais frequência no time titular. O próximo confronto do Flamengo será neste sábado, às 17h, contra o Fortaleza, no Maracanã, pelo campeonato nacional.