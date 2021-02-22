Término do Brasileirão e início do Paulistão: confira a programação do Corinthians nesta semana

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após o empate em 0 a 0 com o Vasco, no último domingo na Neo Química Arena, o Corinthians iniciou sua semana já pensando na temporada 2021, mesmo que com um jogo do Brasileirão-2020 no meio do caminho. Sem a classificação para a Copa Libertadores, o foco se voltará para o Paulistão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Nesta segunda-feira, o elenco corintiano se reapresentou no CT Joaquim Grava e teve como novidade a presença de nove jogadores puxados da base. Isso é um medida de olho na disputa do Campeonato Paulista, que terá início no próximo domingo e já consta na programação semana do Timão divulgada no site oficial do clube. Antes disso, porém, enfrenta o Internacional, fora de casa.

Serão mais dois treinamentos com enfoque no adversário gaúcho, que ainda disputa o título brasileiro. Não está descartada a possibilidade de Vagner Mancini utilizar uma equipe bem modificada para entrar em campo no Beira-Rio por conta da estreia no estadual, contra o Red Bull Bragantino.Confira a programação completa do Corinthians para esta semana:

Terça-feira, 23/2Manhã – Treino

Quarta-feira, 24/2Manhã – TreinoViagem para Porto Alegre após o treino

Quinta-feira, 25/221h30 – Internacional x Corinthians

Sexta-feira, 26/2Tarde – Treino

Sábado, 27/2Manhã – TreinoNoite – Viagem para Bragança Paulista

Domingo, 28/218h15 – Red Bull Bragantino x Corinthians