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Término do Brasileirão e início do Paulistão: confira a programação do Corinthians nesta semana

Perto de completar seu último jogo na temporada 2020, o Timão não terá muito tempo para pensar na de 2021, já que no próximo domingo começa o estadual paulista...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 18:12

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 18:12

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Após o empate em 0 a 0 com o Vasco, no último domingo na Neo Química Arena, o Corinthians iniciou sua semana já pensando na temporada 2021, mesmo que com um jogo do Brasileirão-2020 no meio do caminho. Sem a classificação para a Copa Libertadores, o foco se voltará para o Paulistão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Conheça os jogadores da base que estão no profissional do Corinthians
Nesta segunda-feira, o elenco corintiano se reapresentou no CT Joaquim Grava e teve como novidade a presença de nove jogadores puxados da base. Isso é um medida de olho na disputa do Campeonato Paulista, que terá início no próximo domingo e já consta na programação semana do Timão divulgada no site oficial do clube. Antes disso, porém, enfrenta o Internacional, fora de casa.
Serão mais dois treinamentos com enfoque no adversário gaúcho, que ainda disputa o título brasileiro. Não está descartada a possibilidade de Vagner Mancini utilizar uma equipe bem modificada para entrar em campo no Beira-Rio por conta da estreia no estadual, contra o Red Bull Bragantino.Confira a programação completa do Corinthians para esta semana:
Terça-feira, 23/2Manhã – Treino
Quarta-feira, 24/2Manhã – TreinoViagem para Porto Alegre após o treino
Quinta-feira, 25/221h30 – Internacional x Corinthians
Sexta-feira, 26/2Tarde – Treino
Sábado, 27/2Manhã – TreinoNoite – Viagem para Bragança Paulista
Domingo, 28/218h15 – Red Bull Bragantino x Corinthians
Segunda-feira, 1/3Manhã – Treino

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