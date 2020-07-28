'Teríamos muito mais retorno financeiro com a volta da Sul-Minas', diz mandatário do Galo

Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A discussão em torno do futuro dos estaduais não passou em branco entre os mandatários de clubes de Minas Gerais. Em webinar transmitido na última segunda-feira pelo canal de YouTube do LANCE!, dirigentes de América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro apontaram que a realização de um torneio regional pode se tornar mais atrativa do que a disputa do Mineiro.

- Os campeonatos estaduais, com exceção do Paulista, já não têm mais interesse das grandes emissoras de televisão. Não sei se os novos players que vêm aí com o streaming terão. Eu acredito piamente, no nosso caso de Minas, que faríamos muito mais negócio e teríamos muito mais retorno financeiro se voltássemos com a liga Sul-Minas. Um campeonato que tem se mostrado bem interessante é a Copa do Nordeste, com televisionamento, com Ibope - disse o presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara.

O mandatário do Galo crê que o resgate da Copa Sul-Minas não inviabiliza a realização do Campeonato Mineiro. Além disto, o torneio regional seria uma forma dos principais clubes de Minas Gerais terem novas receitas.

- Toda vez que falo isso, parece que estou falando um palavrão. "Então, como ficam os Estaduais?". Isso não é problema meu, é um problema da federação. O Atlético pode entrar, acredito que Cruzeiro e América também, com um time alternativo. Nós temos jovens estourando a idade que precisam de uma oportunidade. Isso está dentro das alternativas de se criar dinheiro novo e acredito que uma Sul-Minas faria frente a um Campeonato Paulista. Já discuti isso com outras pessoas do ramo, já vi alguns números interessantes e essa é uma questão para ser debatida numa outra oportunidade - disse.

A competição, disputada entre o fim da década de 1990 e o início dos anos 2000 contou com clubes mineiros e de estados como Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Uma das preocupações do dirigente do Atlético-MG é com a perda de credibilidade dos Estaduais. Um modelo visto como negativo foi a reta final do Campeonato Carioca.

- Foi uma bagunça o final! Com transmissão por SBT, FlaTV, pichação de muro, clubes que foram contra as orientações sanitárias. Quem voltou logo arriscando lesões graves. Nós em Minas agimos de uma forma bem tranquila. Eu sempre conversando com o Serginho (Rodrigues, dirigente da Raposa), Salum (Marcos Salum, presidente do América-MG). As coisas da FMF agiram da "forma mineira", sem criar nenhum alarde.

Clique no player e veja a íntegra do evento Câmara apontou que sua preocupação é encontrar alternativas mais rentáveis para o futebol mineiro. O dirigente atleticano destacou que a Rede Globo não tem considerado os Estaduais atrativos no momento.

- A continuidade dos campeonatos estaduais sem o interesse da TV seria inviável. A Globo, não sei se já conversou com o Serginho (Sérgio Rodrigues, atual presidente do Cruzeiro) ou com o América, já sinalizou que, nesse modelo, ela não interessa. Acredito que o Campeonato Carioca também não vai ter mais Globo, a partir do momento em que ele se encerrar. É uma coisa que temos que repensar em prol dos nossos clubes - declarou.

Em entrevista a "O Tempo", o dirigente celeste, Sérgio Rodrigues, falou sobre o tema colocado em pauta no debate.

- Essa é uma boa ideia, sim. Já começamos a aventar algumas situações sobre isso. É uma ideia que nos agrada, até diante dos adversários, que agregam a competição. Somos favoráveis, claro, discutindo isso de uma forma mais abrangente, se adaptando ao calendário - declarou.

Diretor executivo do América-MG, Paulo Bracks detalhou durante o seminário online que o modelo de negociação para o Campeonato Mineiro tem chance de mudar devido aos efeitos no calendário causados pela pandemia do novo coronavírus.

- O contrato da Globo para o Campeonato Mineiro, tal como todos os Estaduais, pode ser revisto a partir do ano que vem, de formato, de calendário, de sistema de disputa. A gente não pode esquecer que a Série A (2020) é até o final de fevereiro, Série B é até o final de janeiro. O calendário de 2021 já está comprometido. Deve haver uma discussão no âmbito das federações com a CBF com relação aos Estaduais, o que impacta, obviamente, os direitos de transmissão - disse.

Atualmente, Galo e Raposa recebem R$ 14,3 milhões da emissora do Jardim Botânico. O Coelho recebe R$ 4 milhões e os clubes de menor investimento, R$ 1 milhão cada.

Ministrado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Minas Gerais, o webinar teve editor e fundador Walter de Mattos Júnior representando o LANCE!. Além disto, o debate teve as participações de Pedro Trengrouse, advogado e vice-presidente da Comissão Especial de Direito de Jogos Esportivos e Entretenimento do Conselho Federal da OAB; Pedro Paulo, deputado federal, relator do Projeto de Lei do clube-empresa e autor da emenda da Liga na MP 984; Samy Chafic, presidente da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB-MG; Paola Longo, advogada e vice-presidente da Comissão de Assuntos e Processos Legislativos da OAB-MG; Valquiria Valadão, advogada e secretária-geral adjunta da OAB-MG.

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