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'Terceiro jogo seguido com um a menos, isso dificulta', diz Pará

Camisa 4 exalta bom desempenho até a expulsão de Uribe neste domingo e pede mais tranquilidade ao Santos: 'Não sei se o vermelho foi correto, mas temos de aceitar'...

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 22:01

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 22:01
Crédito: Reprodução/Twitter
O lateral-direito Pará desabafou sobre a maneira como a rispidez vem afetando o Santos nas suas partidas mais recentes. Na saída do gramado após a derrota por 3 a 2 da equipe para o Novorizontino, o camisa 4 se mostrou frustrado com a forma como o Peixe se abalou após a expulsão de Uribe no segundo tempo.
- A gente tem que ter mais tranquilidade, é o nosso terceiro jogo seguido com um jogador a menos, isso dificulta - afirmou, em entrevista ao Premiere.
Antes do duelo com o Tigre, o Santos teve jogadores expulsos nas partidas contra o Guarani e o Corinthians.
Em seguida, o lateral destacou o bom desempenho da equipe até o lance que culminou na expulsão do colombiano.
- A gente teve um bom primeiro tempo, fizemos um gol, voltamos e o Marinho fez outro, estávamos tranquilos, e ai vem a expulsão. Não sei se foi correta, mas é a decisão do árbitro e temos que aceitar - disse.
Passada a derrota de virada na Arena Corinthians, Pará foi categórico.
- Temos agora dois dias para trabalhar. Soube que pegamos a Ponte Preta na quarta-feira. Temos de chegar fortes - declarou.
Mesmo com a derrota, os santistas mantiveram a primeira colocação, com 16 pontos.

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