'Terceiro jogo seguido com um a menos, isso dificulta', diz Pará

Crédito: Reprodução/Twitter

O lateral-direito Pará desabafou sobre a maneira como a rispidez vem afetando o Santos nas suas partidas mais recentes. Na saída do gramado após a derrota por 3 a 2 da equipe para o Novorizontino, o camisa 4 se mostrou frustrado com a forma como o Peixe se abalou após a expulsão de Uribe no segundo tempo.

- A gente tem que ter mais tranquilidade, é o nosso terceiro jogo seguido com um jogador a menos, isso dificulta - afirmou, em entrevista ao Premiere.

Antes do duelo com o Tigre, o Santos teve jogadores expulsos nas partidas contra o Guarani e o Corinthians.

Em seguida, o lateral destacou o bom desempenho da equipe até o lance que culminou na expulsão do colombiano.

- A gente teve um bom primeiro tempo, fizemos um gol, voltamos e o Marinho fez outro, estávamos tranquilos, e ai vem a expulsão. Não sei se foi correta, mas é a decisão do árbitro e temos que aceitar - disse.

Passada a derrota de virada na Arena Corinthians, Pará foi categórico.

- Temos agora dois dias para trabalhar. Soube que pegamos a Ponte Preta na quarta-feira. Temos de chegar fortes - declarou.