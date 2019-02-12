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Ele voltou

Terceira passagem: Erich Bomfim é o mais novo técnico do Rio Branco

Conhecido no futebol capixaba, o treinador dirigiu o Brancão em 43 partidas, tendo 23 vitórias, 12 empates e oito derrotas

Publicado em 

12 fev 2019 às 16:25

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 16:25

Erich Bomfim está de volta ao Rio Branco Crédito: Thalisson Bandeira/Rio Branco
O Rio Branco confirmou na tarde desta terça-feira (12) o nome de Erich Bomfim como novo treinador da equipe alvinegra. Ele chega para substituir Caco Espinoza, demitido após dois empates em 0 a 0 no Capixabão.
> Ainda sem vencer no Capixabão, Rio Branco demite técnico Caco Espinoza
Essa será a terceira passagem de Erich Bomfim pelo Rio Branco. A primeira foi em 2012, quando o técnico foi vice-campeão da Copa Espírito Santo. Já no ano passado, o treinador conduziu o time de volta à elite do futebol capixaba.
O treinador dirigiu o Brancão em 43 partidas, tendo 23 vitórias, 12 empates e oito derrotas.

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