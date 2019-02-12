Terceira passagem: Erich Bomfim é o mais novo técnico do Rio Branco

Erich Bomfim está de volta ao Rio Branco Crédito: Thalisson Bandeira/Rio Branco

O Rio Branco confirmou na tarde desta terça-feira (12) o nome de Erich Bomfim como novo treinador da equipe alvinegra. Ele chega para substituir Caco Espinoza, demitido após dois empates em 0 a 0 no Capixabão.

Essa será a terceira passagem de Erich Bomfim pelo Rio Branco. A primeira foi em 2012, quando o técnico foi vice-campeão da Copa Espírito Santo. Já no ano passado, o treinador conduziu o time de volta à elite do futebol capixaba.