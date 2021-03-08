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Temporada 2020 fecha de maneira frustrante para a dupla Gre-Nal

Rivais ficaram perto de faturar os torneios nacionais, mas acabaram com o posto de vice...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 10:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 10:46
Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
A temporada 2020 fechou de maneira frustrante para o futebol gaúcho. Internacional e Grêmio fracassaram no momento decisivo e acabaram com o vice-campeonato do Brasileirão e Copa do Brasil.
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No caso do Colorado, a equipe então dirigida por Abel Braga, liderou o Brasileirão até as rodadas finais, quando foi superado pelo Flamengo no Maracanã e caiu para a segunda colocação.
Porém, na rodada final outra decepção. Se o Fla tropeçou diante do São Paulo, o Inter não fez a sua parte dentro do Beira-Rio diante do Corinthians, que apenas cumpria tabela e ficou no empate sem gols.
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Com o placar de empate, o Colorado mantém a fila de 41 anos sem conquistar o maior torneio do futebol brasileiro.
Grêmio
Se no lado vermelho a tristeza tomou conta, a esperança do Rio Grande do Sul foi o Tricolor. Se a equipe de Renato Portaluppi não atravessa um bom momento técnico, a expectativa era que o time incorporasse o lado ‘copeiro’ e vencesse o Palmeiras na final da Copa do Brasil.
Porém o final acabou da mesma maneira que o seu principal adversário. Apático, o Grêmio não deu trabalho ao Verdão, que se impôs de maneira natural e ficou com o tetracampeonato da Copa do Brasil com duas vitórias (1 x 0 e 2 x 0).

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