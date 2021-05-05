Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tempo para treinar: Botafogo terá quatro 'semanas cheias' em maio

Com equipe mostrando atuações irregulares e com velhos erros nas últimas semanas, Marcelo Chamusca terá dias para dar atividades e tentar mudar panorama...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Se o Botafogo passa por um período de instabilidade e mostrando velhos erros em atuações de pouco brilho em campo, o treinador Marcelo Chamusca não poderá reclamar de tempo em maio. O Alvinegro terá quatro semanas cheias - quando os cinco dias da semana são sem jogos - para realizar atividades.
+ Dura realidade: Botafogo venceu seis das últimas 40 partidas que jogou
Ou seja, todo o mês será repleto de semanas livres, já que o Botafogo terá compromissos apenas nos fins de semana durante maio. O Alvinegro joga as semifinais da Taça Rio - e final caso, obviamente, se classificar - e tem o início da campanha na Série B do Campeonato Brasileiro.
A Taça Rio é o primeiro objetivo do mês. O Botafogo precisa vencer o Nova Iguaçu no próximo domingo, já que a equipe da Baixada, por ter uma campanha melhor na primeira fase do Campeonato Carioca, possui vantagem do empate para se classificar à decisão. A partida de ida, vale ressaltar, terminou sem gols.
Caso garanta uma vaga, os jogos serão disputados nos fins de semana dos dias 15/16 e 22/23, contra Vasco ou Madureira, que fazem a outra semifinal da Taça Rio.. O principal objetivo do Botafogo na temporada começa em maio. A caminhada para tentar voltar à elite tem o pontapé inicial no dia 29: diante do Vila Nova, em Goiânia.
Até lá, Marcelo Chamusca terá quatro semanas cheias para tentar reverter a atuação situação da equipe. O Botafogo não fez boa campanha no Carioca e foi eliminado da Copa do Brasil de forma precoce. Esta será a última oportunidade real para o treinador ter tempo de colocar as ideias em prática, já que o caótico calendário vai pesar as datas com o começo da Série B.
Maio, portanto, aparece como um "mês definitivo" pelo futuro do desempenho do Botafogo dentro de campo. Há tempo para treinar e tentar melhorar. É saber, contudo, se isto realmente vai acontecer nas quatro linhas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados