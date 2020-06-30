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Tempo para análise e insatisfação: reunião da Junta Deliberativa do Vasco é cancelada

Após Alexandre Campello fornecer a lista de sócios digitalizada na noite desta segunda-feira, demais presidentes do clube entendem ser necessário de análise dos dados...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 18:04

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 18:04

Crédito: David Nascimento
A reunião da Junta Deliberativa do Vasco marcada para esta terça-feira foi adiada. Desta vez, por tempo hábil para análise da lista digitalizada de sócios, entregue pelo presidente do clube, Alexandre Campello, na noite da última segunda-feira. Os demais membros da Junta entenderam que é necessário um tempo mínimo de avaliação dos dados, que estão dando polêmica há tempos.
Campello atendeu à decisão judicial que o obrigava a apresentar tal documento, mas há contestação interna se ele teria atendido de forma satisfatória à demanda. Ele alegava, inicialmente, proteção aos dados de associados. As reclamações por parte da Junta, de modo geral, são de dados confusos no documento, que apresenta mais de 100 mil nomes, especialmente nos aspectos financeiros.
O presidente da Assembleia Geral, Faues Mussa, emitiu nota no início da tarde desta terça-feira confirmando o cancelamento do encontro desta tarde, indicando que deve ser remarcado em breve. Também fazem parte da Junta Deliberativa do clube Silvio Godói, presidente do Conselho de Beneméritos; Edmilson Valentim, presidente do Conselho Fiscal; Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo; e Campello, da diretoria administrativa.Reunião deverá ser remarcada em breve (Foto: Reprodução)Cabe a Mussa dar o pontapé inicial no processo eleitoral do Cruz-Maltino. Para tanto, a lista de sócios é elemento fundamental. O pleito é previsto para o fim deste ano.E MAIS:Ramon Menezes, o resgate: treinador recupera afastados e valoriza elenco do Vasco no início de trabalhoCastan vê Vasco mais ordenado no retorno: 'Sabemos o nosso jogo' E MAIS:

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