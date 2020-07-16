'Temos uma base definida', diz técnico do Sport sobre equipe titular

Crédito: Divulgação/Sport

Logo na sua primeira partida de retomada das competições após a pausa forçada, o Sport terá um grande desafio no quesito histórico e pensando na sua "sobrevivência" no Campeonato Pernambucano.

Isso porque, diante do clássico do próximo domingo (16) frente ao Santa Cruz na Ilha do Retiro, o time do técnico Daniel Paulista precisa vencer para não depender de nenhum resultado visando a classificação as quartas de final do estadual.

E, pensando tanto nesse como nos outros compromissos que o Leão da Ilha terá no segundo semestre, o treinador assegura que já tem em mente uma escalação base. Todavia, preferiu não dar maiores detalhes sobre os nomes presentes ou mesmo qual será a sua preferência no que se refere ao estilo de jogo.

- Temos uma base definida para iniciar essa nova trajetória de jogos. Agora, o que vai definir o modelo de jogo vai ser muito o rendimento. Vamos verificar se é uma possibilidade de manutenção desse esquema, tentar algumas trocas de posição para ver se vai render ou mudar o modelo de jogo. Algumas situações estão sendo testadas paralelamente, porque não podemos ficar presos à situação - afirmou Daniel em palavras captadas pelo portal 'Globo Esporte'.