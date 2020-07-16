'Temos uma base definida', diz técnico do Sport sobre equipe titular

Logo na sua primeira partida de retomada das competições após a pausa forçada, o Sport terá um grande desafio no quesito histórico e pensando na sua "sobrevivência" no Campeonato Pernambucano.
Isso porque, diante do clássico do próximo domingo (16) frente ao Santa Cruz na Ilha do Retiro, o time do técnico Daniel Paulista precisa vencer para não depender de nenhum resultado visando a classificação as quartas de final do estadual.
E, pensando tanto nesse como nos outros compromissos que o Leão da Ilha terá no segundo semestre, o treinador assegura que já tem em mente uma escalação base. Todavia, preferiu não dar maiores detalhes sobre os nomes presentes ou mesmo qual será a sua preferência no que se refere ao estilo de jogo.
- Temos uma base definida para iniciar essa nova trajetória de jogos. Agora, o que vai definir o modelo de jogo vai ser muito o rendimento. Vamos verificar se é uma possibilidade de manutenção desse esquema, tentar algumas trocas de posição para ver se vai render ou mudar o modelo de jogo. Algumas situações estão sendo testadas paralelamente, porque não podemos ficar presos à situação - afirmou Daniel em palavras captadas pelo portal 'Globo Esporte'.
As únicas certezas de momento é que o técnico do Sport não poderá utilizar no clássico dois zagueiros com potencial de titularidade. Enquanto Rafael Thyere está em processo de recuperação de uma entorse no tornozelo, na última partida antes da parada Adryelson tomou o terceiro amarelo, abrindo a possibilidade da zaga ser formada por Chico e Iago Maidana.