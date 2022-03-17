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'Temos que elogiar nossa torcida que cantou o tempo inteiro', citou Thiago Rodrigues após derrota do Vasco

Goleiro ressaltou que o Cruz-Maltino fez um jogo equilibrado contra o Flamengo, porém clássico é definido no detalhe. Ele acredita que a equipe tem que entrar mais concentrada...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 23:00

Publicado em 16 de Março de 2022 às 23:00

No Maracanã, o Vasco perdeu por 1 a 0 para o Flamengo, pelo jogo de ida das semifinais do Carioca, e segue sem vencer clássicos na temporada. Na saída de campo, Thiago Rodrigues analisou o desempenho do time diante do rival. Para o goleiro, a partida foi equilibrada e elogiou a torcida cruz-maltina que cantou do início ao fim.
- Fizemos um jogo equilibrado. Semifinal é isso. Nós também temos que elogiar a nossa torcida que cantou o tempo inteiro, nos ajudou muito nesta grande batalha. Agora vamos para o próximo jogo. Clássico é detalhe. Temos que entrar mais concentrados. Agora fazer alguns ajustes para a próxima partida - analisou o arqueiro.
O gol da partida foi marcado por Gabigol, ainda no primeiro tempo, de pênalti. Depois de um cruzamento, o zagueiro Anderson Conceição se envolveu em um lance polêmico e causou dúvida se a bola tocou em sua mão na área. Após consultar o VAR, o árbitro assinalou a infração.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
A partida de volta está marcada para o próximo domingo, às 16h, também no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem de dois resultados iguais, pois teve uma campanha melhor na Taça Guanabara.
Crédito: ThiagoRodriguesfezboasdefesasnaderrotadoVascoparaoFlamengo,noMaracanã(RafaelRibeiro/Vasco

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