'Temos muito a crescer durante o ano', diz Matheus Ferraz

Crédito: Defensor diz que tem o desafio de retomar seu ritmo após se recuperar de lesão (Reprodução / FluTV

Em meio à decepção pela derrota do Fluminense para o Volta Redonda, por 3 a 0, pela quarta rodada da Taça Rio, o zagueiro Matheus Ferraz procurou manter o otimismo em relação à sequência da temporada tricolor. Aos seus olhos, a equipe tem margem para se recuperar.

- Hoje fomos muito passivos em campo, mas sei que temos muito ainda a crescer durante o ano. Temos ainda como buscar grandes conquistas pela frente - afirmou, à FluTV.

O zagueiro falou sobre como lidou com a paralisação das competições causada pela pandemia do novo coronavírus.

- Este tempo me ajudou muito para me recuperar da minha lesão. O que cobra muito é a parte física. Ficamos muito tempo parados, mas nossa equipe tem consciência de tudo o que fizemos durante o campeonato. Temos certeza que no próximo jogo vai ser outra postura e vamos em busca da vitória - declarou.