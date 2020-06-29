'Temos muito a crescer durante o ano', diz Matheus Ferraz

Em meio à decepção pela derrota do Fluminense para o Volta Redonda, por 3 a 0, pela quarta rodada da Taça Rio, o zagueiro Matheus Ferraz procurou manter o otimismo em relação à sequência da temporada tricolor. Aos seus olhos, a equipe tem margem para se recuperar.
- Hoje fomos muito passivos em campo, mas sei que temos muito ainda a crescer durante o ano. Temos ainda como buscar grandes conquistas pela frente - afirmou, à FluTV.
O zagueiro falou sobre como lidou com a paralisação das competições causada pela pandemia do novo coronavírus.
- Este tempo me ajudou muito para me recuperar da minha lesão. O que cobra muito é a parte física. Ficamos muito tempo parados, mas nossa equipe tem consciência de tudo o que fizemos durante o campeonato. Temos certeza que no próximo jogo vai ser outra postura e vamos em busca da vitória - declarou.
O Tricolor medirá forças com o Macaé na próxima quinta-feira, às 17h30.E MAIS:Fluminense expõe seu agradecimento aos profissionais de saúdeTaça Rio: Fla e Bota jogarão na quarta; Flu e Vasco na quintaATUAÇÕES: Com Fred discreto em campo, Flu perde para o Volta RedondaFlu joga mal e amarga duro revés para o Voltaço na reestreia de Fred E MAIS: