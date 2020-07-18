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futebol

'Temos de aumentar a nossa competitividade a cada dia', destaca o volante Andrey

Camisa 15 exalta o bom desempenho do Vasco no triunfo por 5 a 0 sobre o Macaé neste sábado e se mostra confiante: 'Temos um grupo forte, todos têm correspondido'...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 16:55

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 16:55

Crédito: 'Todos estão buscando seu espaço, isso aumenta o nível do nosso grupo', diz volante (Reprodução / VascoTV
O volante Andrey mostrou otimismo após a goleada do Vasco por 5 a 0 sobre o Macaé em jogo-treino realizado na manhã deste sábado. Em entrevista exibida pela VascoTV na qual respondeu também às perguntas de jornalistas, o camisa 15 exaltou a postura da equipe na Colina.
- Foi um amistoso muito bom para nos prepararmos para o Brasil. Foi um primeiro tempo com uma equipe boa no Macaé. Conseguimos fazer um bom jogo. Infelizmente estava quente demais, mas para os dois lados. Temos que continuar trabalhando, pois tem muito trabalho pela frente - disse.
Em seguida, o volante apontou que há condições de ir bem na sequência da temporada.
- Temos um grupo forte. Por tudo o que aconteceu, vamos precisar de todos e todos têm correspondido, todos estão buscando seu espaço. Isso aumenta o nível para o nosso grupo e é claro que deixa uma pulga (atrás da orelha) para o Ramon. Temos de aumentar esta competitividade a cada dia - declarou.
Esta é a segunda goleada do Cruz-Maltino por 5 a 0 em jogos-treino na semana. A primeira foi na atividade contra o Porto Velho-RO.

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