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futebol

'Temos condições de fazer uma grande campanha', diz Sorriso sobre a Libertadores

Atacante do Bragantino frisou que vive o momento mais importante de sua carreira...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 11:27

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 11:27
Tendo chegado ao Bragantino em janeiro deste ano, Sorriso vem recebendo oportunidades por parte do técnico Maurício Barbieri e busca se consolidar na equipe principal.>Confira o conteúdo do LANCE! também no TikTokVisando a estreia do clube na Libertadores nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), diante do Nacional-URU, o atacante de 21 anos destaca a expectativa para atuar pela primeira vez no principal torneio de clubes da América do Sul.
- A ansiedade existe, mas, ao mesmo tempo, a gente também está muito confiante no trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos anos, temos certeza das nossas condições de fazer uma grande campanha na Libertadores deste ano - declarou.
Diante da chance de disputar um torneio de tamanha grandez, o atleta entende que está vivendo o momento mais importante de sua carreira profissional recém-iniciada, já que tem apenas 21 anos de idade e está em sua segunda temporada:
- Com certeza é o grande momento da minha carreira até aqui, todo jogador sonha em jogar a Copa Libertadores e eu estou muito feliz por isso, trabalhando forte e agradecido estar no Bragantino, que tem um grande projeto e que está nas maiores competições.
Crédito: AriFerreira/RedBullBragantino

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