Tem lesão? Entenda por que Chay, do Botafogo, vai fazer uma cirurgia no joelho visando 2022

Mas já? 2021 nem acabou, mas um jogador do Botafogo já tem cirurgia prevista visando a temporada 2022. Chay, como o clube informou, fará uma astroscopia no joelho esquerdo nesta terça-feira. O procedimento já estava previsto pelo Departamento Médico e o LANCE! explica melhor os detalhes do caso.+ Botafogo sonha com Elkeson: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022

Vale ressaltar que Chay não tem lesão na região. Não à toa, atuou em praticamente toda a Série B do Brasileirão, inclusive sendo um dos destaques do Botafogo. O problema que ele teve na partida contra o Goiás foi no joelho direito, algo que já foi tratado.

O procedimento cirúrgico desta terça-feira trata-se de algo para "corrigir" o joelho de Chay. Por ter atuado muito tempo no fut-7, o meio-campista conviveu com campos society - quando a grama é sintética - e repletos de borrachas para diminuir o impacto, algo comum na modalidade.

No futebol de campo, o camisa 14 também não teve contato lá com campos de primeiro mundo. Com passagens por clubes de menor expressão do Rio de Janeiro, Chay passou por vários gramados ruins. Isso fez com que o jogador, durante boa parte da carreira, 'forçasse' o joelho.+ Da desconfiança ao título da Série B: Ao LANCE!, Enderson faz balanço da temporada do Botafogo; veja o vídeo

Não há lesão na região, mas o joelho de Chay também não está no 'auge físico'. A cirurgia é justamente para corrigir os problemas que ali estão. Desta forma, a tendência é que o jogador tenha ainda mais mobilidade e consiga melhorar na parte física visando a pré-temporada.

O jogador abriu mão de parte das férias para esse processo. O procedimento cirúrgico também vem acompanhado de uma série de trabalhos de fisioterapia no Estádio Nilton Santos, local que Chay deve voltar visitar de forma regular já nos próximos dias.

Tudo, portanto, visa uma melhora física para Chay e, consequentemente, para o Botafogo. O jogador conseguiu atuar na Série B do Brasileirão sem realizar 'grandes sacrifícios, mas chegará, de fato, à melhor forma física.