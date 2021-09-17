Tem clássico em Campinas! Confira as próvaveis escalações de Ponte Preta e Guarani

Crédito: Dérbi 201 será jogado no Moisés Lucarelli (Divulgação/Ponte Preta

O Campeonato Brasileiro da Série B terá como grande atração não apenas desta sexta-feira (17), mas também da rodada em si, o clássico campineiro entre Ponte Preta e Guarani programado para esta noite, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar do posto de mandante, o momento da Ponte dentro e fora das quatro linhas na segunda divisão não é inspirador.

Vivendo uma grave crise financeira que já tem acarretado em salários atrasados, a equipe dirigida por Gilson Kleina sofre pela falta de resultados fora de casa, elemento que colabora para a fraca campanha de 16ª colocada com 25 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. No entanto, para se manter fora do Z4 ao menos por mais uma rodada na Série B, o time confia na força do Majestoso onde venceu os últimos cinco confrontos.

Com as peças que tem a disposição, a Macaca deve começar o clássico com Ivan, Felipe Albuquerque, Ednei, Cleylton e Rafael Santos; André Luiz, Marcos Júnior e Fessin; Niltinho, Moisés e Rodrigão.

Do outro lado do confronto, as duas vitórias nos últimos três compromissos da competição reaproximaram o Bugre do G4, colocando o time em quinto lugar com 37 unidades, quatro a menos do que o CRB que já jogou na rodada, tendo empatado em 1 a 1 com o Vasco.

Além da situação no torneio em si, um tabu particular diante do maior rival certamente entra em jogo para colar de vez no grupo dos quatro primeiros: o tempo que o Guarani não vence a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Isso porque a última vez que tal fato aconteceu foi em 2009, curiosamente, em partida também válida pela segunda divisão do campeonato nacional.