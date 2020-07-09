Tem 'Boxing Day' e vai até 2021: CBF revela calendário da temporada 2020

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A CBF divulgou nesta quinta-feira o calendário revisado das competições do futebol brasileiro. O cronograma teve que ser revisto devido a pandemia do novo coronavírus, que atrasou as competições. De acordo com a entidade, o Brasileirão começa no dia 08 de agosto e termina no dia 24 de fevereiro de 2021. Já a Copa do Brasil será disputada entre 26 de agosto e 10 de fevereiro.

Em relação as divisões inferiores, a Série B irá de 8 de agosto a 30 de janeiro, enquanto a Série C terá seu início conjuntamente com as Séries A e B por solicitação unânime dos clubes. A competição será disputada de 9 de agosto a 31 de janeiro. Já a Série D tem como previsão de início em 6 de setembro e a data de 7 de fevereiro para o encerramento.Uma grande novidade do calendário é a presença do 'Boxing Day', conhecido principalmente no futebol inglês, quando os jogos acontecem um dia depois do Natal. No Brasil, haverá rodadas do Brasileirão no dia 27 de dezembro e também no dia 3 de janeiro, logo depois do Ano Novo.

- Este redesenho é a forma que encontramos para entregar o calendário integralmente e garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelos clubes com os detentores de direitos televisivos, patrocinadores e apoiadores - afirmou o presidente da CBF, Rogério Caboclo, ao site da entidade.

As competições de base e de futebol feminino terão os calendários divulgados separadamente nos próximos dias.

Veja o calendário ponto a ponto