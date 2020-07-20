Técnicos avaliados, viagem à Europa programada e jogadores cobiçados: semana do Flamengo promete

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

A semana se inicia no Flamengo ainda com clima de despedida: Jorge Jesus almoçará com agora ex-companheiros diários no Ninho do Urubu e membros da diretoria. Mas a agenda da semana está sendo fechada para que as tratativas pelo substituto do treinador sejam certeiras e a tempo do negócio ser fechado antes do início do Campeonato Brasileiro - em agosto.

A partir de quarta, Maurício Souza, do sub-20, é quem comandará os treinos na reapresentação do elenco, enquanto um novo treinador não é anunciado.

E o LANCE! apurou que Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor da pasta, respectivamente, irão para uma nova expedição à Europa nesta quinta, a princípio, com paradas em Portugal, Inglaterra e Espanha.

Até lá, jogadores mais experientes do elenco rubro-negro também seguirão sendo consultados em prol de sugestões e feedbacks.

NOMES NA MIRA

A tendência é que, até a viagem programada, um nome mais concreto, depois de avaliações internas aprofundadas, esteja engatilhado. O português Leonardo Jardim é visto com bons olhos e ainda será abordado diretamente, como Marcos Silva, outro lusitano, e Domènec Torrent, compatriota e auxiliar de Pep Guardiola no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City.

O quarteto citado, apenas uma parte do leque a ser analisado, possui um perfil de jogo ligado à primeira prateleira do futebol europeu, como busca o Flamengo.

TENTATIVA DE MANTER O ELENCO

Nas últimas horas, a imprensa portuguesa, mais precisamente o jornal "Record", informou que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, está no Rio de Janeiro para, sobretudo, conversar com a diretoria do Flamengo e negociar a contratação do trio Bruno Henrique, Gerson e Willian Arão.