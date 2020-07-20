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Técnicos avaliados, viagem à Europa programada e jogadores cobiçados: semana do Flamengo promete

Próximos dias prometem ser decisivos para os planos do Rubro-Negro nesta temporada. Num primeiro momento, a agenda visa não perder peças do elenco e se despedir de Jesus...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 09:50

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 09:50

Crédito: Alexandre Vidal/CRF
A semana se inicia no Flamengo ainda com clima de despedida: Jorge Jesus almoçará com agora ex-companheiros diários no Ninho do Urubu e membros da diretoria. Mas a agenda da semana está sendo fechada para que as tratativas pelo substituto do treinador sejam certeiras e a tempo do negócio ser fechado antes do início do Campeonato Brasileiro - em agosto.
A partir de quarta, Maurício Souza, do sub-20, é quem comandará os treinos na reapresentação do elenco, enquanto um novo treinador não é anunciado.
E o LANCE! apurou que Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor da pasta, respectivamente, irão para uma nova expedição à Europa nesta quinta, a princípio, com paradas em Portugal, Inglaterra e Espanha.
Até lá, jogadores mais experientes do elenco rubro-negro também seguirão sendo consultados em prol de sugestões e feedbacks.
NOMES NA MIRA
A tendência é que, até a viagem programada, um nome mais concreto, depois de avaliações internas aprofundadas, esteja engatilhado. O português Leonardo Jardim é visto com bons olhos e ainda será abordado diretamente, como Marcos Silva, outro lusitano, e Domènec Torrent, compatriota e auxiliar de Pep Guardiola no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City.
O quarteto citado, apenas uma parte do leque a ser analisado, possui um perfil de jogo ligado à primeira prateleira do futebol europeu, como busca o Flamengo.
TENTATIVA DE MANTER O ELENCO
Nas últimas horas, a imprensa portuguesa, mais precisamente o jornal "Record", informou que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, está no Rio de Janeiro para, sobretudo, conversar com a diretoria do Flamengo e negociar a contratação do trio Bruno Henrique, Gerson e Willian Arão.
O Flamengo já sinalizou que só negociará os jogadores com os valores das respectivas multas rescisórias. Ou seja, não há inclinação para aceitar propostas inferiores.

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