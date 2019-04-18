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Técnico Valdir Bigode quer crescer com o Vitória no "projeto Série C"

Ao ser apresentado, ídolo do Vasco revelou que ficou atraído pela ambição alvianil em buscar o acesso para a Série C

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 22:00

Publicado em 

17 abr 2019 às 22:00
Valdir Bigode é apresentado no Vitória para a Série D Crédito: Richard Pinheiro/Globoesporte.com/ES
O novo técnico do Vitória, Valdir Bigode, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (17) e revelou o porquê de ter aceitado a proposta alvianil para comandar a equipe na Série D do Campeonato Brasileiro 2019: crescimento mútuo.
Depois do sexto lugar no Campeonato Carioca deste ano, Valdir Bigode ficou em evidência no mercado, principalmente com a vitória sobre o Vasco, no Kleber Andrade, por 2 a 0. Ídolo cruz-maltino como jogador e depois de vários anos trabalhando no clube como auxiliar técnico e treinador interino, o profissional de 47 anos busca "dar um tiro certo" para a carreira decolar de vez.
Da mesma forma vive o Vitória em 2019. Atual finalista do Campeonato Capixaba, a equipe é mais uma que tem a oportunidade de buscar o acesso para a Série C (ao lado do Serra). Caso o Alvianil suba de divisão, o futebol do Espírito Santo tem chance de também subir no ranking da CBF, o que pode proporcionar um crescimento em várias áreas, como vagas na Copa do Brasil e em outras competições nacionais, aumento de visibilidade, etc. Foi essa união de ambições fez Valdir Bigode aceitar a proposta do Vitória.
- A proposta foi muito boa, a ideia do que eles querem para o Vitória foi muito boa, o crescimento que eles querem ter não só no Vitória mas em todo o futebol daqui. Isso mostrou pra mim e para o meu auxiliar, Têti, que a gente poderia ter uma divulgação muito boa também. Vendo de um lado onde eu também poderia ajudar o Vitória a se projetar e também a me projetar, acho que casou bem. 
Essa ideia de ir pra Série C foi o que me moveu até aqui, que me fez aceitar, abrindo mão até de outras situações, porque eu também quero dar um passo maior, não é só o Vitória. Vamos estar ali juntinhos, agarradinhos para o que der e vier, podem ter certeza
Valdir Bigode - novo técnico do Vitória
Continuidade após a Série D
- A gente veio para um desafio, a Série D. O projeto que me foi apresentado foi para que não só o Vitória, mas o próprio futebol aqui no estado crescesse. E se a gente ainda de tiver essa possibilidade, após os próximos quatro meses, com uma possível classificação, e as coisas forem crescendo, não há dúvida nenhuma que a gente vai sentar, vai conversar, vai ver o que é possível para adiante e sempre existe uma possibilidade. Se continuar crescendo, da forma que foi conversado, não tem problema algum. Em 15 ou 20 dias antes da Série D terminar, a gente já vai saber se estamos na Série C, então teremos tempo para planejar, fazer um acerto pra frente.
Valdir Bigode é apresentado no Vitória para a Série D Crédito: Richard Pinheiro/Globoesporte.com/ES
"Minha presença aqui é mais um atrativo"
- O torcedor me vê como um ídolo vascaíno, pelos números que conquistei lá, não só gols mas títulos, a própria conduta que tive como jogador do Vasco, de respeito não só ao torcedor vascaíno, mas aos demais também, a minha conduta quando jogava contra, eu sinto esse carinho na rua. Tenho certeza que não vai ser diferente, o torcedor vai vir prestigiar não só a mim, mas ao Vitória. Acho que a minha presença aqui é mais um atrativo e espero que essa a partir dessa minha vinda pra cá possa crescer ainda mais o futebol. Outros ídolos possam, em fim de carreira ou no início de carreira, onde as possibilidades são bem maiores, que eles possam vir aqui e também ajudar o futebol a crescer como eu estou tentando fazer agora.
Série D do Campeonato Brasileiro 2019
A estreia do Vitória na Série D acontece no dia 05 de maio, contra o Sobradinho-DF, no Estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira. Horário e local ainda serão definidos pela CBF.

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