Técnico Umberto Louzer emite nota e coloca fim em boato sobre possível saída da Chapecoense

Crédito: Márcio Cunha / Chapecoense

Na última semana o noticiário da Chapecoense ficou movimentado por conta de uma possível saída do técnico Umberto Louzer. Entretanto, neste sábado, pelas redes sociais, o treinador da Chape se posicionou, explicou toda situação e garantiu a permanência na equipe Catarinense.+ Botafogo apresenta novo terceiro uniforme para a temporada 2021Umberto afirmou que, apesar de ter o nome ligado à diversos clubes durante a última temporada, não tem nenhuma proposta oficial neste momento e que não se negou a trabalhar ou comandar a equipe. Segundo o treinador, o que houve foi um acordo com a diretoria, desde 2020, para dar mais minutagem aos atletas que precisassem.

- Desde o ano passado, foi acordado com a diretoria que os atletas que tiveram uma maior minutagem, e apresentassem um maior desgaste, teriam um tempo maior de preparação. - afirmou o treinador.Esse processo seria realizado por uma comissão técnica alternativa sob supervisão de Louzer e sua comissão técnica. Entretanto, apesar de pré-estabelecido, a diretoria tentou voltar atrás na decisão e informou o treinador apenas na véspera da estreia no estadual, mas sem sucesso.

Além desta situação, o treinador expressou o descontentamento com a falta de reforços e com a "tentativa" de o colocar "contra a instituição e o torcedor”. Por fim, Louzer garantiu que permanece no clube e segue trabalhando no planejamento para a temporada de 2021.CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

Em respeito à vocês torcedores da Chapecoense, venho esclarecer aquilo que tem sido falado ao meu respeito. Não tenho proposta de nenhum outro clube, em momento algum me neguei a trabalhar, ou "abandonei o barco". Jamais me coloquei ou me colocarei acima do clube, isso não faz parte da minha índole e meu caráter. Todos os meus posicionamentos são sempre visando o melhor para a Chapecoense.

Durante esse um ano de trabalho à frente da Chapecoense, estabeleci uma relação de muita confiança e transparência com os atletas, e que se mantém até hoje. Quero externar minha insatisfação, tristeza e indignação, por informações totalmente distorcidas vazadas por pessoas de dentro do clube, com a tentativa de me colocar contra a instituição e o torcedor.

Vou esclarecer aqui o que está acontecendo: muita coisa me foi prometida, e ainda não está sendo cumprida. Como por exemplo, a manutenção da base vencedora de 2020 e novas contratações, visando o fortalecimento da equipe para a temporada de 2021.

Desde o ano passado, foi acordado com a diretoria que os atletas que tiveram uma maior minutagem, e apresentassem um maior desgaste, teriam um tempo maior de preparação. Além de usarmos as rodadas iniciais do Campeonato Catarinense para darmos minutagem aos atletas que vinham atuando menos, e promovermos jovens da base, em um ano atípico, que não tivemos Taça São Paulo, precisamos observar e oportunizar atletas formados no clube.

Logo após a final da Recopa, foi acordado com a diretoria, na segunda-feira, dia 22 de fevereiro, que uma comissão técnica alternativa estaria a frente da equipe nessas rodadas iniciais do Campeonato Catarinense, para que toda atenção pudesse ser dada àqueles atletas citados acima. E claro, eu e minha comissão participaríamos de todos os processos, e eu estarei presente em todos os jogos, como em Concórdia.

A demora no anúncio e execução desse planejamento traçado, se deu pelo fato de que na terça-feira pela manhã, para minha surpresa, a diretoria hesitou em executar o planejamento anteriormente acordado, e assim estendemos nossas discussões até a quarta-feira, véspera da estreia do Campeonato Catarinense, contra o Concórdia.