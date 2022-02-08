Técnico Paulo Pezzolano e o lateral Gabriel Dias estão com Covid-19 e desfalcam o Cruzeiro

O Cruzeiro divulgou que o técnico Paulo Pezzolano e o lateral Gabriel Dias testaram positivo para Covid-19 nesta quarta-feira, terça-feira, 8 de fevereiro. Assim, os dois não estarão Mineirão, nesta quarta-feira, 9, para o duelo com o Democrata de Governador Valadares, pelo Campeonato Mineiro.

Segundo a Raposa, os dois já iniciaram o isolamento social e estão assintomáticos. Eles serão acompanhados de perto pelo departamento médico celeste. A dupla ficará pelo menos sete dias sem contato com o elenco, pois seguirão o novo protocolo de Covid-19 no futebol brasileiro, que prevê sete dias de quarentena.Sem Pezzolano, o Cruzeiro será comandado pelo auxiliar Martin Varini diante da Pantera. Se por um lado, há duas faltas, haverá o retorno de Rômulo, que também havia testado positivo para Covid-19. Elejá treinou na segunda e terça-feira e deverá ser escalado na vaga de Gabriel Dias.