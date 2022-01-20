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Técnico Luís Andrade revela o que o fez acreditar no projeto do futebol feminino do Flamengo

Luís Andrade também elogiou o trabalho das jogadoras, comentou a possibilidade de reforços e mandou uma mensagem para a Nação...
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Publicado em 

20 jan 2022 às 19:00

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 19:00

Nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, Luís Andrade explicou o que o fez acreditar no projeto do futebol feminino do Flamengo. O português afirmou que veio ao Brasil porque todos os treinadores ambicionam trabalhar nos melhores clubes e, na visão dele, o Rubro-Negro é um dos grandes. Além disso, o comandante ainda destacou a sua ambição e disposição para o trabalho e exaltou as Meninas da Gávea.> Rescisão de lateral com o Flamengo é publicada no BID- Projeto que todos nós, treinadores, ambicionamos... Trabalhar nos melhores clubes. E este é um grande clube. Foi isto que me trouxe para o Brasil, foi trabalhar num grande clube, ser um dos melhores do mundo. E, como tal, venho com muita ambição, muita disposição para trabalhar estas meninas, que são excelentes. Dia após dia, cada vez treinam melhor, e eu sou um apaixonado pelo esporte. Portanto, como eu disse, adoro isso e é o que quero fazer para minha vida.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWLuís Andrade também foi questionado sobre os pontos positivos e negativos a pouco mais de um mês à frente do Flamengo, além do que precisa de evolução. Contudo, o treinador preferiu, neste momento, ressaltar a sintonia do trabalho ao lado dos dirigentes e que as atletas estão se adaptando ao que ele pretende. Mesmo assim, o Mister admitiu que há possibilidades para reforços.
- O que eu posso dizer é que estamos a trabalhar bem, estamos a trabalhar em sintonia com o Zanelli (VP de futebol feminino, de base e futsal) e com o André (Rocha, coordenador do futebol feminino) os pontos menos fortes da equipe.
- E, como tal, dia após dia, nós vamos verificar qual a melhor contratação para a nossa ideia de jogo. A nossa ideia de jogo, neste momento, está bem fincada, as jogadoras estão a se adaptar ao que eu pretendo e, dentro daquilo que nós queremos, estamos preparados para receber mais uma ou duas atletas, conforme aquilo que nós definirmos.
> Veja e simule a tabela do Cariocão!Por fim, o técnico deixou uma mensagem para os rubro-negros. Luís Andrade comemorou estar à frente do Flamengo, prometeu "muito trabalho e muita dedicação ao jogo" e também falou sobre títulos.
- Nação, é um orgulho ser o comandante da equipe feminina do Flamengo. Trabalhar com estas senhoras é maravilhoso. E dizer que, dia após dia, cada vez me sinto mais realizado como treinador. Prometer muito trabalho e muita dedicação ao jogo e conseguir títulos para o nosso clube.
Crédito: LuísAndradeéotécnicodotimefemininodoFlamengo(Foto:PaulaReis/Flamengo

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