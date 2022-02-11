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Técnico interino do Corinthians vê evolução na condição física de Willian: 'Tem suportado melhor'

Apesar de enxergar uma melhora no condicionamento do camisa 10 do Timão, Fernando Lázaro preferiu não cravá-lo como titular para os próximos compromissos da equipe...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 15:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 15:19
Uma das contratações mais badaladas do Corinthians nos últimos anos, Willian ainda não conseguiu uma boa sequência de jogos pelo clube. Seja lesão, condição física ou Covid-19, o camisa 10 tem dificuldades para se manter entre os titulares, apesar de ser um dos jogadores mais técnicos do elenco.> GALERIA - Renato Augusto comanda vitória do Corinthians; veja notas
Na vitória contra o Mirassol, novamente o meia começou entre os reservas, assim como foi diante do Ituano, entrando no decorrer do segundo tempo. O técnico interino do Timão, Fernando Lázaro, indicou que o atleta está melhorando na parte física, mas preferiu não cravá-lo como titular para os próximos jogos.
- Willian tem entrado e participado bem nos jogos. É uma etapa natural, início de temporada. O Willian teve a questão da Covid-19, e ao longo do processo tem evoluído. Tem suportado melhor e terminado bem os jogos e treinamentos. Isso vai aumentando a confiança e as possibilidades de um tempo maior. Titularidade eu não posso te dizer precisamente - disse Lázaro
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão
Na reapresentação para a pré-temporada, o camisa 10 testou positivo para Covid-19 e perdeu valiosos dias de preparação. Vale ressaltar que em outubro do ano passado, ele perdeu cerca de um mês por uma lesão no músculo posterior da coxa.
Com seu histórico de lesões e o tempo perdido durante a pré-temporada, a comissão técnica do Timão optou por um tratamento conservador em relação ao meia neste início de temporada, deixando o atleta de fora de algumas sessões de treino, bem como algumas partidas do Paulistão, para controlar a carga e condicionamento físico do camisa 10.
Willian, que é cria das categorias de base corintiana, foi repatriado pelo Corinthians no segundo semestre do ano passado, em operação ousada que precisou de uma rescisão amigável do jogador com a sua ex-equipe, o Arsenal, da Inglaterra. Desde o seu retorno ao Parque São Jorge, o jogador fez 12 jogos, com duas assistências e nenhum gol marcado até o momento.
Crédito: WillianemaçãocontraoMirassol(Foto:AgênciaCorinthians

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