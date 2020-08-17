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Técnico Felipe Conceição quer espantar a má fase do Bragantino contra Flu e Coritiba

Massa Bruta será mandante nas próximas duas rodadas e enche de esperança o treinador...
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Publicado em 

17 ago 2020 às 18:45

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 18:45

Crédito: Reprodução/Twitter
O sinal de alerta está ligado no Bragantino. Após o revés contra o Bahia, o Leão continua sem vencer no Brasileirão e precisa dar uma resposta o quanto antes para acalmar a sua exigente torcida.Agora, o Massa Bruta aposta nos dois jogos dentro de casa (Fluminense e Coritiba) para conseguir mudar a situação e subir na classificação.
‘Na nossa casa, a gente é muito forte. Desde que cheguei, não perdi em casa. Espero nestes dois jogos, dar uma subida na tabela, ganhar confiança. Estamos no caminho certo. As vitórias virão, não tenho dúvida’, afirmou na coletiva de imprensa.
Nos três jogos que disputou, o Bragantino somou apenas dois pontos e aparece na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro.

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