Técnico Felipe Conceição quer espantar a má fase do Bragantino contra Flu e Coritiba

O sinal de alerta está ligado no Bragantino. Após o revés contra o Bahia, o Leão continua sem vencer no Brasileirão e precisa dar uma resposta o quanto antes para acalmar a sua exigente torcida.Agora, o Massa Bruta aposta nos dois jogos dentro de casa (Fluminense e Coritiba) para conseguir mudar a situação e subir na classificação.