Técnico Enderson Moreira é hospitalizado em Minas Gerais com suspeita de infarto

O técnico Enderson Moreira, ex-Cruzeiro e Fortaleza, precisou ser hospitalizado, neste sábado, 8 de maio, por conta de uma suspeita de infarto. A assessoria do treinador informou que ele se sentiu mal em sua fazenda, no interior de Minas Gerais, e teve de ser conduzido ao hospital em Sete Lagoas, que fica a 70km de de Belo Horizonte. Ainda segundo a assessoria de Enderson, ele não corre risco de morte e está em situação estável. O técnico será transferido para a capital mineira, onde realizará exames mais detalhados que possam identificar as causas do mau estar e se haverá necessidade de algum procedimento. Enderson estava recentemente no Fortaleza, do qual foi demitido no fim de abril. Com histórico em clubes mineiros, o treinador teve passagem pelo Cruzeiro em 2020, na Série B do Brasileiro, além de comandar o América-MG em 2018.