Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Técnico Enderson Moreira é hospitalizado em Minas Gerais com suspeita de infarto

O treinador estava em sua fazenda e teve de ser levado a um hospital em Sete Lagoas, a 70km de Belo Horizonte...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 16:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2021 às 16:48
Crédito: O Treinador esteve no Fortaleza recentemente, mas acabou sendo demitido pelo clube cearense- (Bruno Oliveira/Fortaleza
O técnico Enderson Moreira, ex-Cruzeiro e Fortaleza, precisou ser hospitalizado, neste sábado, 8 de maio, por conta de uma suspeita de infarto. A assessoria do treinador informou que ele se sentiu mal em sua fazenda, no interior de Minas Gerais, e teve de ser conduzido ao hospital em Sete Lagoas, que fica a 70km de de Belo Horizonte. Ainda segundo a assessoria de Enderson, ele não corre risco de morte e está em situação estável. O técnico será transferido para a capital mineira, onde realizará exames mais detalhados que possam identificar as causas do mau estar e se haverá necessidade de algum procedimento. Enderson estava recentemente no Fortaleza, do qual foi demitido no fim de abril. Com histórico em clubes mineiros, o treinador teve passagem pelo Cruzeiro em 2020, na Série B do Brasileiro, além de comandar o América-MG em 2018.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados