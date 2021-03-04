Técnico e meia do Barcelona vibram com vitória histórica contra Sevilla

Crédito: Barcelona está na final da Copa do Rei após vitória contra o Sevilla por 3 a 0 no Camp Nou (JOSEP LAGO / AFP

Após a classificação histórica do Barcelona à final da Copa do Rei com uma vitória por 3 a 0 sobre o Sevilla, Ronald Koeman afirmou que viveu sua noite mais feliz como técnico desde que chegou ao clube. O comandante destacou o esforço dos jogadores e a forte pressão que a equipe exerceu durante a partida.- Estou mais do que 100% orgulhoso dos meus jogadores. Pressionamos toda a partida, sem bola fomos incríveis. Como técnico não posso pedir mais do que vimos e é minha melhor noite como treinador do Barça.

Pedri, que está em sua primeira temporada vestindo a camisa blaugrana com apenas 18 anos, contou sobre a reação dos atletas após o gol de Piqué no último lance do tempo regulamentar.

- O gol de Piqué foi uma loucura. O cruzamento de Griezmann foi espetacular, Piqué marcou um golaço e a comemoração foi incrível.