Técnico e meia do Barcelona vibram com vitória histórica contra Sevilla

Após a classificação histórica do Barcelona à final da Copa do Rei com uma vitória por 3 a 0 sobre o Sevilla, Ronald Koeman afirmou que viveu sua noite mais feliz como técnico desde que chegou ao clube. O comandante destacou o esforço dos jogadores e a forte pressão que a equipe exerceu durante a partida.- Estou mais do que 100% orgulhoso dos meus jogadores. Pressionamos toda a partida, sem bola fomos incríveis. Como técnico não posso pedir mais do que vimos e é minha melhor noite como treinador do Barça.
Pedri, que está em sua primeira temporada vestindo a camisa blaugrana com apenas 18 anos, contou sobre a reação dos atletas após o gol de Piqué no último lance do tempo regulamentar.
- O gol de Piqué foi uma loucura. O cruzamento de Griezmann foi espetacular, Piqué marcou um golaço e a comemoração foi incrível.
Com o resultado, o Barcelona aguarda o confronto entre Levante e Athletic Bilbao, nesta quinta-feira, para conhecer o adversário da decisão. No final de semana, o clube tem compromisso contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, antes de tentar outra remontada, mas desta vez em cima do Paris Saint-Germain na Champions League.