Técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo é diagnosticado com câncer de pele

Vanderlei Luxemburgo foi diagnosticado com câncer de pele Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco

Vanderlei Luxemburgo está com câncer de pele. O técnico do Vasco retirou três pintas na região do nariz para biópsia e uma delas foi diagnosticada, esta semana, como maligna. A informação foi publicada originalmente pelo site Globoesporte.com e confirmada pelo LANCE!.

O procedimento cirúrgico de raspagem do que resta do tumor será realizado em breve. O treinador ainda não decidiu quando, e poderá perder alguns treinos e/ou jogos até o fim desta temporada. Apesar do diagnóstico, as negociações para a renovação do vínculo continuam sem empecilhos por isso. O treinador quer entender a condição financeira do Cruz-Maltino para a próxima temporada antes de avançar. Ele esteve no treino desta sexta-feira.