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Saúde

Técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo é diagnosticado com câncer de pele

Treinador tem três sinais diagnosticados, sendo um deles maligno. Trabalho no Cruz-Maltino não vai sofrer muitas alterações até o fim da temporada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 21:45

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 21:45

Vanderlei Luxemburgo foi diagnosticado com câncer de pele Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco
Vanderlei Luxemburgo está com câncer de pele. O técnico do Vasco retirou três pintas na região do nariz para biópsia e uma delas foi diagnosticada, esta semana, como maligna. A informação foi publicada originalmente pelo site Globoesporte.com e confirmada pelo LANCE!. 
O procedimento cirúrgico de raspagem do que resta do tumor será realizado em breve. O treinador ainda não decidiu quando, e poderá perder alguns treinos e/ou jogos até o fim desta temporada. Apesar do diagnóstico, as negociações para a renovação do vínculo continuam sem empecilhos por isso. O treinador quer entender a condição financeira do Cruz-Maltino para a próxima temporada antes de avançar. Ele esteve no treino desta sexta-feira. 
Os auxiliares-técnicos do Vasco são Maurício Copertino e Ramon Menezes. O primeiro é mais diretamente ligado a Luxa enquanto o ex-meia faz parte da comissão técnica permanente do clube. Eles costumam ser bastante ativos durante os treinamentos.

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