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Técnico do time feminino do Santos vence luta contra o câncer

Guilherme Giudice tomou conhecimento do tumor em janeiro e chegou a ficar de fora de compromissos com as Sereias da Vila neste ano...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 21:13

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 21:13

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
Através das redes sociais, o Santos anunciou na tarde desta quinta-feira que o técnico das Sereias da Vila, Guilherme Giudice, está livre de um câncer no pescoço e no retroperitônio, que fica localizado atrás da cavidade abdominal.

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