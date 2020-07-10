Técnico do time feminino do Santos vence luta contra o câncer

Através das redes sociais, o Santos anunciou na tarde desta quinta-feira que o técnico das Sereias da Vila, Guilherme Giudice, está livre de um câncer no pescoço e no retroperitônio, que fica localizado atrás da cavidade abdominal.
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