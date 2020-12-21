Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Técnico do time feminino do Botafogo faz apelo por vaquinha de Maurão, motorista do clube: 'Colabore'
futebol

Técnico do time feminino do Botafogo faz apelo por vaquinha de Maurão, motorista do clube: 'Colabore'

Após a classificação para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Gláucio Carvalho pediu ajuda para juntar dinheiro em financiamento coletivo por funcionário do Alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 19:06

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 19:06

Crédito: Talita Giudice/Botafogo
A festa do time feminino do Botafogo foi interrompida por um momento, mas por uma boa causa. Após a classificação para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro por conta de uma vitória sobre o Ceará no último domingo, Gláucio Carvalho, treinador da equipe, gravou um vídeo pedindo ajuda dos torcedores na situação de Maurão, motorista do clube.
Maurão trabalha no Botafogo há mais de 20 anos e está em casa com uma delicada situação de saúde. Com um problema no joelho, ele precisa, antes, de uma cirurgia bariátrica. Na semana passada, os torcedores do Botafogo iniciaram uma vaquinha online para ajudar o motorista.
- Precisamos da sua ajuda (torcedor), mas não dentro de campo. Precisamos da sua ajuda para o Maurão, nosso motorista querido de tantas e tantas glórias. Ele precisa de um tratamento e uma cirurgia, precisamos de sua colaboração. Colabore - afirmou Gláucio.
Mais de R$ 24 mil foram arrecadados - para acessar a vaquinha de ajuda a Maurão, clique aqui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados