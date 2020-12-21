Técnico do time feminino do Botafogo faz apelo por vaquinha de Maurão, motorista do clube: 'Colabore'

Crédito: Talita Giudice/Botafogo

A festa do time feminino do Botafogo foi interrompida por um momento, mas por uma boa causa. Após a classificação para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro por conta de uma vitória sobre o Ceará no último domingo, Gláucio Carvalho, treinador da equipe, gravou um vídeo pedindo ajuda dos torcedores na situação de Maurão, motorista do clube.

Maurão trabalha no Botafogo há mais de 20 anos e está em casa com uma delicada situação de saúde. Com um problema no joelho, ele precisa, antes, de uma cirurgia bariátrica. Na semana passada, os torcedores do Botafogo iniciaram uma vaquinha online para ajudar o motorista.

- Precisamos da sua ajuda (torcedor), mas não dentro de campo. Precisamos da sua ajuda para o Maurão, nosso motorista querido de tantas e tantas glórias. Ele precisa de um tratamento e uma cirurgia, precisamos de sua colaboração. Colabore - afirmou Gláucio.